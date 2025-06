De Bruyne rompe il silenzio: la risposta al Napoli infiamma i tifosi (FOTO)

Kevin De Bruyne ha risposto sui social al Napoli: torna a parlare dopo la firma in azzurro (FOTO).

L’acquisto di Kevin De Bruyne ha inevitabilmente scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Napoli. Firma in azzurro infatti un calciatore ha vinto tutto in carriera e che appen tre anni fa si classificava addirittura terzo al Pallone d’Oro. Un vero e proprio colpo da sogno, che aggiunge al centrocampo del Napoli tanta esperienza oltre che indubbia qualità.

Il belga è già diventato l’idolo dei tifosi sin dalle sue visite mediche a Villa Staurt e dalle sue prime parole in azzurro, che hanno scatenato subito l’amore della piazza nei confronti del nuovo acquisto.

De Bruyne risponde al post di auguri del Napoli (FOTO)

Quella di oggi è stata una giornata speciale per De Bruyne: oggi infatti il belga ha festeggiato i suoi 34 anni. A celebrare questo compleanno, anche i profili social ufficiali del Napoli con un post che recita: “Buon compleanno Kevin! Il futuro lo scriviamo insieme“. Un gesto che è piaciuto anche allo stesso calciatore, che ha risposto con un “grazie” con cuore azzurro in allegato.

Il post ha ricevuto anche i commenti di auguri di tantissimi tifosi: un’ulteriore ondata d’affetto che sicuramente non sarà passata inosservata al belga, che sta già familrizzando con il calore della tifoseria del Napoli nonostante non abbia ancora messo piede in campo con la maglia azzurra.