First day De Bruyne: “Non vedo l’ora di iniziare”, poi il messaggio ai tifosi e ai nuovi compagni – VIDEO

La SSC Napoli ha pubblicato sui propri canali social le immagini del primo giorno di Kevin De Bruyne da nuovo giocatore azzurro.

Kevin De Bruyne è l’acquisto che ha infiammato questi primissimi scampoli di mercato per i tifosi della SSC Napoli. L’ingaggio a zero del centrocampista belga ha subito chiarito quella che è l’ambizione dei partenopei in vista della prossima stagione, a cui Antonio Conte si affaccia con la volontà di difendere lo Scudetto conquistato nella stagione appena conclusasi.

Per celebrare un acquisto così importante, il Napoli ha pubblicato in questi minuti sui suoi canali social ufficiali le immagini del primo giorno di De Bruyne, tra le visite mediche e le firme sui contratti a Roma.

De Bruyne, le parole del centrocampista azzurro ai canali del Napoli

Grande entusiasmo per Kevin De Bruyne, che in The Game Changer, pubblicato dalla SSC Napoli questo pomeriggio, ha espresso tutto il suo punto di vista in merito alla sua prima giornata da calciatore azzurro.

Di seguito, quanto dichiarato dal belga:

“È una sensazione pazzesca arrivare qui con tutte queste persone. È un qualcosa di cui mi avevano già un po’ parlato, per cui sono entusiasta. Non vedo l’ora di completare al meglio questa giornata e di vivere le prossime fasi di questa avventura. La gente mi ammira per quello che ho fatto, ma sono qui per cercare di giocare al miglior livello possibile. Se i miei compagni avranno delle domande o avranno bisogno di parlarmi, cercherò di aiutarli in base al mio modo di vedere il calcio. Anche io ho imparato dalle altre persone, per cui cercherò di aiutarli. Non credo che ci sia molto tempo per pensare quando giochi. Magari quando ho vinto con il City mi è capitato di fermarmi a riflettere. Con il passare degli anni, ripensi ai trofei che hai conquistato. Indipendentemente da quello che accadrà in futuro, devo continuare offrire le migliori prestazioni possibili. Ora non vedo l’ora di vivere questa nuova esperienza e spero di poter aggiungere qualche trofeo alla mia carriera. Forza Napoli!”.

Di seguito, il video pubblicato dal Napoli: