Whoopi Goldberg entra nel cast di “Un posto al sole”: fan impazziti, che ruolo avrà

Una new entry clamorosa nel cast della serie napoletana “Un posto al sole”: si unisce anche l’attrice americana Whoopi Goldberg.

Una notizia sorprendente ha coinvolto tutti i fan della serie “Un posto al sole“. La soap opera napoletana celebrerà nel 2026 i suoi 30 anni, confermandosi così come una delle più longeve e amate della TV italiana. Per festeggiare questo speciale traguardo, è arrivato così uno speciale traguardo: l’ingresso nel cast dell’attrice americana Whoopi Goldberg.

Whoopi Goldberg nel cast di “Un posto al sole”: tutto sul suo ruolo

L’annuncio è arrivato con un video sui social Rai, in cui è la Goldberg stessa a parlarne con entusiasmo. Sono stati comunicati anche i dettagli del suo rolo: l’attrice americana interpreterà un personaggio inserito in una storyline speciale è sarà, a detta della stessa Rai, un “personaggio ricorrente” in alcuni episodi in onda nel 2026.

Whoopi Goldebrg si esprime così riguardo questo ruolo nel video apparso sui social Rai:

“Sono felice di unirmi al cast di ‘Un posto al sole’. Loro sanno che è un’idea pazza, lo so anch’io, ma è una cosa meravigliosa da fare. Non vedo l’ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma abbiamo trovato un modo. Ci vediamo in televisione!”

Un regalo, quindi, davvero stupendo per celebrare uno speciale anniversario per questo longevo show. Whoopi Goldberg vanta una carriera invidiabile da attrice, con anche un Premio Oscar conquistato nel 1991 per il cult “Ghost“. Ora per leri un’altra meravigliosa esperienza, che la metterà a stretto contatto con le bellezze della città di Napoli e con il pubblico partenopeo.