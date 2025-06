Napoli scatenato, l’agente conferma tutto: l’annuncio

Il club campione d’Italia mette nel mirino un nuovo obiettivo: a confermarlo è direttamente l’agente del calciatore.

Il Napoli domina il calciomercato in Serie A. Dopo aver chiuso colpi di spessore come De Bruyne, il club azzurro non sembra aver voglia di fermarsi e continua a chiudere trattative di livello. Attese nella prossima settimana novità definitive sull’acquisto di Noa Lang e Sam Beukema: l’accordo coi rispettivi club dovrebbe essere ad un passo.

Nel frattempo arriva una notizia inattesa su un profilo che piace al club partenopeo. L’agente del calciatore conferma le voci emerse nei giorni scorso e annuncia tutto in diretta.

Napoli, l’agente di un obiettivo ha confermato i contatti

Il ds Manna mette nel mirino un profilo decisamente interessante: il Napoli segue attentamente Sulayman Jallow, attaccante classe 2007 di proprietà del Rimini.

Il Napoli mette gli occhi sul talento del Rimini Sulayman Jallow. La conferma è arrivata proprio dall’agente del calciatore Luigi Sorrentino, che ha svelato la notizia alla redazione di Radio Capri, sottolineando le grandi qualità e il potenziale dell’attaccante gambiano:

“Sì, ci sono stati contatti tra i club. Su di lui non dico che è un giocatore importante perché ormai è una formula di stile, ma una cosa posso dirvela. Stiamo parlando di un calciatore già grande, che come spesso capita a quelli che condividono le sue origini è cresciuto giocando in mezzo ai grandi. Chiaramente ha dei margini di miglioramento dal punto di vista tattico”

Jallow, il talento classe 2007 che piace a Manna: l’identikit

Solo tre partite in Serie C ma ha già guadagnato l’interesse di molti big club italiani: Jallow è una vera e propria scommessa su cui il ds Manna potrebbe puntare.

Sulayman Jallow potrebbe essere il nome a sorpresa per la campagna acquisti del Napoli. L’attaccante classe 2007 è attualmente in forze al Rimini ma ha già attirato l’attenzione di top club come Juventus e Fiorentina. Nonostante abbia disputato solo 3 partite con la prima squadra, con la primavera il giovane gambiano ha raggiunto la doppia cifra, dimostrando di avere le qualità giuste per tentare un salto di categoria.

Da Rimini hanno pochissimi dubbi, Jallow ha la stoffa del campione: nonostante la giovane età la punta centrale è già in grado di calciare come un “grande” e di tener botta a giocatori molto più esperti di lui. Qualora il direttore sportivo Manna dovesse davvero concretizzare la trattativa, il classe 2007 si aggregherebbe al settore primaverile del Napoli, guadagnando così l’opportunità di misurarsi nel campionato Primavera 1.