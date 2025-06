Napoli su Beukema, svelata la distanza col Bologna: tutte le cifre

Il club partenopeo spinge per chiudere in fretta la trattativa: le richieste dei rossoblù sono distanti dall’offerta degli azzurri.

Il Napoli fa sul serio sul mercato. Il club azzurro sta dominando questa sessione di calciomercato. La dirigenza è continuamente all’opera per migliorare la rosa di Conte con nuovi innesti. L’obiettivo del club è confermare lo strapotere in Serie A e cercare di imporsi anche nelle altre competizioni.

Nel frattempo non è ancora conclusa la trattativa col Bologna per Sam Beukema. Nonostante il difensore abbia già raggiunto un accordo col Napoli, la dirigenza rossoblù non accetterà offerte inferiori ad una determinata cifra: distanza con l’offerta degli azzurri.

Schira: “Il Bologna chiede 35 milioni per Beukema”

Ancora distanza tra i due club per la cessione del difensore: secondo l’esperto di mercato Schira il Bologna non farà partire Beukema per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il giornalista Nicolò Schira ha rivelato alcuni dettagli sulla trattativa tra Napoli e Bologna per l’acquisto di Sam Beukema. Nonostante l’accordo con il giocatore, il club guidato da Italiano continua ad aumentare le richieste per cedere il difensore olandese: