Napoli, Buongiorno a tutto tondo su Conte e compagni di squadra – VIDEO

Il difensore azzurro si racconta in una lunga intervista: parole al miele per tutta la rosa campione d’Italia.

Tra i protagonisti dell’impresa compiuta quest’anno del Napoli non può non essere citato Alessandro Buongiorno. Nonostante sia stato costretto ai box per alcuni infortuni, il difensore ex Torino ha dimostrato sin da subito di avere grandissime qualità, garantendo sempre sicurezza in fase difensiva.

Durante il nuovo episodio della rubrica del Napoli Drive&Talk, il centrale ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza a Napoli finora. Buongiorno ha espresso tutto il suo amore per la città partenopea, descrivendo il suo rapporto con i compagni di squadra e alcuni retroscena della sua routine pre-partita.

Buongiorno: “Sempre più innamorato di Napoli”

Nonostante indossi la casacca azzurra da una sola stagione, il legame tra Buongiorno e la città partenopea è davvero incredibile. Ottimo feeling anche coi compagni di squadra.

Napoli sa regalare emozioni e Buongiorno questo la sa benissimo. Il centrale azzurro ha elogiato la bellezza della città partenopea e dei suoi abitanti, sottolineando le sue origini campane:

“Ogni giorno che passa mi trovo sempre meglio qui: amo il clima, il cibo, il mare, le persone. Sto conoscendo tantissima gente, tutti super disponibili e di cuore. Faccio una fatica immensa a cercare di non mangiare certe cose, è tutto buonissimo. Alla mia famiglia Napoli piace molto: mio padre ha origini campane ed ho i nonni di Cardito e della provincia di Avellino. Quindi già anni fa venivano qui 1-2 settimane per trovare i parenti, ma quando passavamo da Napoli ero proprio piccolino“

Il difensore ha poi raccontato alcuni retroscena sui momenti di svago con altri giocatori azzurri. Molte le passioni condivise dai campioni d’Italia, dai film Marvel a giochi più impegnati:

“Con Raspadori e Simeone giochiamo alle Escape Room oppure giochi di logica. Con il Cholito ci piace la Marvel, spesso vediamo i film insieme: quando escono dei nuovi trailer o dei teaser ce li inviamo. Mi piace giocare a scacchi online o a Prato Fiorito. Per restare in contatto con gli amici gioco con la PlayStation“

Buongiorno: “Non ho riti particolari, resto concentrato”

Per avere prestazioni ottimali in ogni partita bisogna avere una dedizione e una concentrazione unica. Nell’intervista Buongiorno ha raccontato alcuni dettagli della sua giornata tipo prima di scendere in campo.

L’ex centrale del Torino ha raccontato quanto sia faticoso allenarsi sotto gli ordini di Antonio Conte. L’allenatore vuole sempre e solo il massimo dai suoi giocatori, senza mai mollare:

“Con Conte siamo sempre pronti a tutto, ci fa sempre lavorare e correre tanto. Ormai anche se il giorno prima abbiamo spinto parecchio dobbiamo essere pronti a tutto…’amma fatica’”

Per quanto riguarda invece il cosiddetto pre-match, Buongiorno non si affida alla scaramanzia. Il difensore preferisce restare concentrato e aspettare la fine della partita per analizzare gli errori: