Napoli, Buongiorno e la passione per gli scacchi: “Gioco molto online, ecco come mi aiuta con il calcio

Nel corso di un’intervista Alessandro Buongiorno si è raccontato, la passione del calciatore sono gli scacchi: le sue parole

In attesa della nuova stagione, Alessandro Buongiorno si è raccontato a seguito di un’intervista a lui dedicata. Il perno centrale della difesa del Napoli, anche se questa stagione ha subito molti infortuni, ha raccontato di alcune sue passioni oltre al calcio: gli scacchi.

Il calciatore ha parlato di come si è appassionato al gioco e chi ha sfidato nella sua vita, oltre vantarsi di un traguardo importante raggiunto su alcuni siti online. Insomma, dopo la grande festa Scudetto, in casa Napoli, Buongiorno si gode le vacanze pre ritiro di Dimaro passando del tempo a giocare e rilassarsi.

Buongiorno si racconta con gli scacchi e il suo modello: ecco le sue parole

Il classe ’99 ha rilasciato un’intervista lo scorso maggio alla rivista Scacchitalia, organo ufficiale della Federazione scacchistica italiana. Buongiorno ha raccontato di come è nata la sua passione per questo sport:

“Ho cominciato a giocare a scacchi da quando ero piccolo con mio padre e mia sorella, conoscevamo solo i movimenti dei pezzi. Poi ho continuato a scuola e nei campi estivi” – dice il calciatore del Napoli.

Il momento decisivo però che ha incrementato la passione del difensore per gli scacchi, è avvenuta in una stagione calcistica:

“Quando sono andato in prestito al Carpi c’erano un paio di ragazzi del luogo che amavano gli scacchi. Poi ho iniziato a giocare sul web con un mio grande amico di Torino, che mi ha anche regalato una scacchiera. Stando lontani, ci sfidiamo sulle piattaforme. In Granata il mio avversario era Milinkovic Savic – obiettivo tra l’altro del Napoli– e giocavamo sul pullman. Non ho ancora sfidato i miei nuovi compagni, anche se so che anche Simeone gioca. Ho un profilo su Chess.com con un punteggio attorno i 1200, mi piace giocare senza recupero a mossa. Preferisco un ritmo rilassante e inizio sempre con il Re, ma calcisticamente mi rivedo nella Torre e nella Donna: il primo è rigoroso ed è il primo difensore; invece la seconda sa difendere o eseguire la fase offensiva e, alcune volte, mi è capitato di segnare”.

Napoli, Buongiorno e le analogie tra scacchi e calcio: “Ritrovo queste somiglianze”

Buongiorno ha parlato anche di alcune analogie riscontrare da lui tra gli scacchi e il calcio, con riflessioni particolari che sono utili anche per affrontare un match con il Napoli:

“Negli scacchi, così come il calcio, serve molta strategia e preparazione per impostare al meglio la partita. Registrare la fase difensiva o offensiva è come preparare un’apertura speciale per mettere in difficoltà l’avversario”.