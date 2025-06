Italia, brutte notizie per Buongiorno: la decisione di Spalletti è netta

Per Buongiorno, dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli, bisogna segnalare un importante aggiornamento.

Con la finale di Champions League di ieri sera, terminata con il rotondo successo per 5-0 del PSG contro l’Inter, la stagione 2024/25 è definitivamente terminata per i club. Tra le squadre vincenti di quest’ultima annata, ovviamente, bisogna inserire il Napoli guidato da Antonio Conte.

Tra i giocatori della squadra partenopea protagonisti dello scudetto vinto circa dieci giorni fa al Maradona, di fatto, c’è sicuramente Alessandro Buongiorno. Nonostante le tante partite saltate per colpa di diversi problemi fisici, infatti, l’ex Torino è stato un elemento chiave della difesa che subito meno gol in tutta Europa. Ma per il difensore bisogna registrare un’altra brutta notizia.

Italia, Buongiorno saluta già il ritiro di Coverciano: le ultime

Come comunicato dai canali ufficiali dell’Italia, infatti, Alessandro Buongiorno ha lasciato il ritiro di Coverciano. Al suo posto, dunque, Luciano Spalletti ha convocato Luca Ranieri della Fiorentina.

Il comunicato dell’Italia non spiega i motivi di questa scelta da parte dell’ex allenatore del Napoli ma, quasi sicuramente, è legata alle precarie condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno. L’ex capitano del Torino ha infatti saltato le ultime giornate di campionato per colpa di alcune noie muscolari.