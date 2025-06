Anguissa da applausi: il suo gesto non è passato inosservato (VIDEO)

Il gesto da brividi di Zambo Anguissa non è passato inosservato e ha scatenato gli applausi anche dei tifosi del Napoli.

Fra i protagonisti dello Scudetto azzurro, figura sicuramente Zambo Anguissa. Il camerunense è stato autore di diversi gol davvero importanti, come quello nella vittoria contro la Juventus e quello nella gara terminata in pareggio contro il Bologna. Sul suo futuro c’è ancora però qualche dubbio, anche se le ultime notizie al riguardo vedono sempre più in crescita le possibilità di permanenza in azzurro. Intanto, emergono dei meravigliosi filmati dall’Africa su di lui.

Anguissa in campo in Camerun (VIDEO)

Tornato in Camerun per le vacanze, infatti, Anguissa si è reso protagonista di una partitella di quartiere a Yaoundé. Insieme a lui, anche i compagni di Nazionale André Onana (ex Inter e attuale portiere del Manchester United) e Martin Hongla (ex Verona e attuale centrocampista del Granada)

Coloro che stavano assistendo alla gara sugli spalti non hanno potuto fare a meno di notare la presenza del centrocampista azzurro e la hanno evidenziata con importante promemoria: Anguissa è un campione d’Italia!

Un gesto, quest’ultimo, che fa sicuramente tanto onore ad Anguissa, il quale ha dimostrato ancora una volta tutto il suo attaccamento al suo territorio e alle sue radici.