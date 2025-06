Anguissa, rinnovo in vista? Gli aggiornamenti cambiano tutto

Anguissa potrebbe rimanere, l’ultimo scenario è chiaro: i dettagli.

Cambia tutto in merito alla situazione di Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli potrebbe essere molto più vicino al rinnovo di quanto non lo era stato nelle scorse settimane. È cambiato tutto, quindi, ella trattativa con il Napoli, che a dir la verità non ha mai voluto separarsi dal centrocampista.

Napoli-Anguissa, cambia tutto: la situazione

A rivelarlo Luca Marchetti a Sky Sport, che riporta il cambio di scenario quasi improvviso, dopo la brusca frenata nella trattativa del Napoli con Musah, centrocampista del Milan.