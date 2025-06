Sorpresa Osimhen, addio in queste ore? La mossa di Simone Inzaghi

Aggiornamenti importantissimi sul futuro del nigeriano, dall’Arabia il pressing continua senza sosta: le ultime

A Napoli non esiste pausa. Dopo l’entusiasmo per il quarto Scudetto e le prime mosse ad effetto, su tutte l’arrivo di Kevin De Bruyne, la dirigenza azzurra non ha intenzione di fermarsi.

Antonio Conte, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, sta lavorando per dare forma a una rosa che possa essere competitiva in Italia e in Europa. La priorità è completare la squadra in entrata, ma c’è anche da risolvere il nodo più spinoso: quello legato a Victor Osimhen.

Osimhen, l’Al-Hilal torna all’assalto

Il centravanti nigeriano è al centro di voci di mercato sempre più insistenti. E ora, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, si sarebbe riaccesa con forza la pista che porta in Arabia Saudita.

L’Al-Hilal è tornato all’attacco. Il club saudita, già protagonista di un mercato faraonico nella scorsa estate, sarebbe pronto a versare l’intera clausola rescissoria prevista dal contratto di Osimhen, pari a 75 milioni di euro. Un’offerta concreta, che potrebbe sbloccare la situazione già nelle prossime ore.

L’obiettivo dell’Al-Hilal è chiaro: consegnare Victor Osimhen a Simone Inzaghi in tempo utile per il Mondiale per Club. Il tecnico italiano, secondo il quotidiano, ha chiesto esplicitamente il nigeriano per rafforzare l’attacco in vista della fase a eliminazione diretta della competizione.

In caso di qualificazione agli ottavi di finale il regolamento consentirà infatti di apportare fino a sei modifiche nella lista dei convocati fra il 27 giugno e il 3 luglio. Un’opportunità che i sauditi vogliono sfruttare fino in fondo.

Inzaghi vuole Osimhen: in arrivo la decisione finale

Il nigeriano potrebbe essere tentato da un’avventura diversa dopo l’esaltante annata in Turchia al Galatasaray, in un contesto dove sarebbe la stella assoluta, sia dal punto di vista tecnico che economico. Il Napoli, dal canto suo, si troverebbe con un tesoretto importante da reinvestire.

Un’offerta da 75 milioni permetterebbe di finanziare altri innesti in attacco e non solo. Nel frattempo, il club sta già valutando nomi internazionali ma anche profili più giovani, da inserire gradualmente nel progetto tecnico grazie, magari, anche a quel tesoretto.

Il futuro di Victor è di nuovo in bilico. E mentre il Napoli e i suoi tifosi sperano in una scelta rapida, la sensazione è che qualcosa si stia davvero muovendo.