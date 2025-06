Nunez aspetta il Napoli: intreccio pazzesco con Osimhen

Darwin Nunez ha aperto al Napoli: spunta anche l’intreccio di mercato con Osimhen.

Il Napoli vuole un altro colpo di livello internazionale dopo De Bruyne. Ora il focus sembra essere sull’attacco, reparto dove gli azzurri sono tenuti a fare le spese grosse sia sugli esterni, che per una prima punta.

La scelta è chiara per il bomber: il nome in cima alla lista è quello di Darwin Nunez, nessun dubbio. La trattativa è però molto difficile, così l’alternativa che porta a Lorenzo Lucca rimane viva. Il Napoli farà però di tutto per l’uruguagio e mollerà la pista solo qualora non dovesse rivelarsi realizzabile.

Nunez, accelerata in caso di cessione imminente di Osimhen

Le difficoltà e i vantaggi di questo affare sono descritti dai quotidiani di oggi. L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” configura un possibile intreccio con Osimhen: la sua cessione per i 75 milioni della clausola sicuramente darebbe un’accelerata rispetto alla trattativa con il Liverpool, che lo ha acquistato per una cifra simile e non vorrà perderci molto.

L’intreccio non è definitivo, in quanto il Napoli non vorrà aspettare all’infinito la scelta del nigeriano. Sicuramente, se la cessione dovesse avvenire in tempi brevi avvantaggerebbe di molto l’altra trattativa per Nunez.

Nei prossimi giorni, comunque, il nigeriano (che ora è in vacanza) si deciderà sull’offerta dell’Al-Hilal: il Napoli spera in un sì che chiuderebbe definitivamente questa spinosa vicenda e fornirebbe 75 milioni che potrebbero essere immediatamente reinvestiti per Nunez.

Nunez-Napoli, apertura totale

Fronte giocatore, invece, sono ore di attesa. Lo conferma l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, per cui Nunez sarebbe convinto ed entusiasta di unisi ad Antonio Conte e al progetto Napoli.

L’apertura al trasferimento in azzurro è totale, ma bisognerà aspettare e capire come sciogliere il complicato nodo di un accordo difficile fra club. La richiesta del Liverpool riportatata dal quotidiano si avvicina ai 60 milioni di euro, troppi per il Napoli che si fermerebbe al massimo ai 50.

Nunez intanto aspetta, con il sicuro gradimento rispetto alla prospettiva di giocare in una piazza così calda come quella di Napoli. Decisivo nelle sue valutazioni anche il progetto offerto dal club campione d’Italia, oltre che la presenza in panchina di una garanzia assoluta come Antonio Conte. Insomma, le insidie di questa trattativa sono tante, ma il Napoli ha tutti gli elementi per provare almeno a crederci.