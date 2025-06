Milinkovic-Savic al Napoli, si chiude: clausola, ingaggio e la decisione su Meret

Il calciatore serbo è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra: definiti i dettagli di clausola, ingaggio e il futuro dell’attuale portiere partenopeo

Arrivano importanti novità sul possibile acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. Il portiere serbo, protagonista nella scorsa stagione con i granata anche con 4 rigori parati, è l’obiettivo principale per la porta del Napoli. Un rumor che, nella giornata di ieri, si è trasformato in una trattativa molto concreta e che potrebbe concludersi entro la prossima settimana.

Il nome di Milinkovic è stato accostato agli azzurri già da tempo, ma l’interesse della società di De Laurentiis non si era mai trasformato in qualcosa di così concreto come nelle ultime ore. Il Napoli ha scelto di voler battere la concorrenza, accelerando i contatti e arrivando a presentare un’offerta che possa convincere il presidente Cairo a lasciar partire il proprio giocatore.

Milinkovic-Savic in chiusura: i dettagli dell’operazione e il futuro di Meret

La trattativa con il Torino potrebbe coinvolgere anche Ngonge, ma l’inserimento dell’attaccante non è così scontato al momento. Le due operazioni potrebbero non essere collegate tra di loro, restando però in piedi parallelamente. Questo non cambierà nulla in termini di investimento da parte del Napoli per un colpo importante.

Secondo quanto riferito dal Mattino, il Torino avrebbe aperto a uno sconto legato alla clausola rescissoria del proprio giocatore. Non più 20 milioni di euro, ma circa 18 per lasciar partire il portiere. Il Napoli sarebbe arrivato a offrirne 16 al momento, ma le parti sono fiduciose di chiudere l’affare in tempi brevi.

Non si è ancora arrivati ai dettagli della trattativa, ma i partenopei sanno della forte concorrenza, anche della Premier, e vogliono bruciarla. Da qui l’intenzione di inserire il turbo nell’affare. Con Milinkovic-Savic, accordo per il contratto a circa 1,6-1,7 milioni di euro all’anno.

Sempre secondo quanto riferito dal Mattino, l’arrivo del serbo non significherà cessione certa di Meret, anzi. Il Napoli vuole trattenere il portiere due volte campione d’Italia, creando una coppia di assoluto valore. La volontà è quella di poter contare su due figure affidabili per il campionato e la Champions League.

Meret, infatti, sembra sempre più vicino a un rinnovo fino al 2027, per altri due anni dunque, con la massima fiducia da parte di Antonio Conte. Un dualismo che non creerà problemi, ma che aumenterà la competitività e la forza del reparto in vista del triplo impegno nella prossima stagione.