Serie A, lo Scudetto aiuta il Napoli: superato anche il Milan

La cavalcata della scorsa annata premia gli azzurri anche in un’altra classifica: superato il club rossonero

Il Napoli non si ferma. Dopo lo storico quarto Scudetto, il club partenopeo è più attivo che mai sul mercato.

Con Antonio Conte in panchina si sta delineando un progetto ambizioso che punta a consolidare i successi passati e proiettarsi con forza nel futuro. Ma non è solo il campo a sorridere agli azzurri.

Gli azzurri brillano anche in TV: terzo posto per ascolti su DAZN

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, nella stagione 2024-2025 il club partenopeo si è piazzato al terzo posto nella classifica degli ascolti su DAZN, con una media di 925mila spettatori a partita.

Numeri che raccontano quanto la cavalcata verso il quarto Scudetto abbia catturato l’attenzione di tutta Italia. Davanti ci sono solo due colossi: la Juventus, regina indiscussa con oltre un milione di spettatori medi a gara, e l’Inter, che si ferma appena sotto, intorno ai 955mila. Il Napoli, però, non è lontano e si piazza sopra a Milan e Roma.

Un dato che racconta molto più di un semplice numero: il Napoli è tornato a essere una squadra centrale nel panorama calcistico italiano, non solo per i trofei, ma anche per l’attenzione che genera. E con Conte al timone, l’interesse sembra destinato a crescere ancora.