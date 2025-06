Mercato Napoli, pista a sorpresa per l’attacco: lo porta l’agente di De Bruyne

Gli azzurri sono sempre più scatenati sul mercato, nel mirino il gioiello belga: l’ha proposto il procuratore del nuovo acquisto

Dopo aver archiviato con entusiasmo il quarto Scudetto, il Napoli non ha perso tempo e si è gettato a capofitto nel mercato. Le operazioni sono iniziate col botto: Kevin De Bruyne si è unito al progetto azzurro. Insieme a lui è arrivato anche Marianucci, giovane prospetto già molto stimato da Antonio Conte.

Con l’allenatore salentino in panchina e il direttore sportivo Giovanni Manna a coordinare le trattative, il Napoli sta provando a ridisegnare la squadra con personalità, talento ed esperienza.

Napoli, occhi sul connazionale di De Bruyne

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore gli agenti di Kevin De Bruyne avrebbero nuovamente proposto al Napoli un altro loro assistito: Malick Fofana, giovane esterno d’attacco classe 2005 attualmente in forza al Lione. Il club francese sta attraversando una crisi profonda, sia dal punto di vista tecnico che economico. Questo scenario di instabilità potrebbe facilitare la cessione di giovani interessanti come Fofana, che ha già attirato l’attenzione di diversi club europei.

Un nome che, a prima vista, potrebbe sembrare secondario rispetto ai fuochi d’artificio già esplosi sul mercato, ma che in realtà racconta bene l’approccio strategico del club: costruire un mix tra top player affermati e talenti da far esplodere.

Fofana, cresciuto nel settore giovanile del Gent, si è trasferito in Ligue 1 nel gennaio 2024. Ala destra di piede mancino, si distingue per rapidità, dribbling fulminante e grande imprevedibilità nell’uno contro uno. Alto appena 1,72 cm, ma esplosivo, ha già messo insieme una buona esperienza con la maglia del Lione, nonostante la stagione del club francese sia stata a dir poco travagliata.

Dalla crisi Lione al Napoli: Fofana è la nuova idea di Manna

L’interesse del Napoli potrebbe avere una corsia preferenziale proprio grazie al legame con l’entourage del giocatore, lo stesso che ha curato l’arrivo di De Bruyne all’ombra del Vesuvio.

In un sistema fluido e aggressivo come quello di mister Conte, Fofana potrebbe essere un’arma tattica preziosa, magari da far crescere gradualmente alle spalle dei titolari più esperti.

Il Napoli, dunque, continua a muoversi su più fronti: da un lato sogna in grande con i colpi da copertina, dall’altro tiene lo sguardo vigile su quei profili che potrebbero diventare, col tempo, autentiche rivelazioni. E in questo senso, Malick Fofana potrebbe essere un nome da segnarsi.