Sancho-Napoli, colpo di scena improvviso: la scelta sembra definitiva

Ennesimo annuncio sulla trattativa che sta infiammando il calciomercato italiano: la decisione degli azzurri

Dopo il trionfo del quarto Scudetto, il Napoli ha deciso di non accontentarsi. Il club partenopeo ha messo subito il piede sull’acceleratore, lanciandosi in un mercato estivo già bollente. L’arrivo di Kevin De Bruyne ne è la dimostrazione: una mossa che cambia la percezione della squadra.

Insieme ad Antonio Conte, il DS azzurro Giovanni Manna sta costruendo una rosa plasmata su misura per l’idea dell’allenatore. Eppure, in questa corsa senza freni, c’è un nome che il Napoli sembra voler lasciare per strada: Jadon Sancho.

Sancho, il Napoli si tira indietro: Juventus in pole

Come riportato da Luca Marchetti su TMW, dopo settimane di sondaggi da parte del Napoli, che però sembra essersi tirato indietro, la Juventus si è fatta avanti con decisione per Sancho, l’esterno offensivo di proprietà del Manchester United.

I bianconeri hanno avviato i primi contatti ufficiali con il club inglese, e le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive. Nel frattempo è atteso anche un colloquio diretto tra il calciatore e i dirigenti juventini per discutere i dettagli dell’ingaggio e cercare un accordo nel breve.

La formula dell’operazione è ancora in fase di definizione: lo United vorrebbe liberarsi del giocatore a titolo definitivo o, in alternativa, accettare un prestito con diritto di riscatto che si trasformi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

L’esterno inglese, ormai venticinquenne, ha vissuto una fase di carriera movimentata, tra il prestito al Borussia Dortmund e il passaggio successivo al Chelsea. Ma la sensazione è che abbia ancora molto da dare, specialmente in un contesto dove può sentirsi al centro del progetto come quello bianconero.

Il Napoli molla la pista Sancho: i motivi dietro il ripensamento

Per ora il Napoli si è spostato su obiettivi più concreti, soprattutto per una questione di ingaggio e strategia tattica: lo United vuole chiudere, la concorrenza è altissima e il Napoli vuole agire con cautela, viste le cifre altisonanti dell’operazione.

Un ritorno di fiamma non è da escludere categoricamente, soprattutto se la trattativa tra la Juve e il Manchester United dovesse complicarsi, ma ad oggi pare molto improbabile.

Il futuro del talento inglese, insomma, è ancora tutto da scrivere, ma c’è la netta sensazione che la Serie A stia per abbracciarlo. E in pole, adesso, c’è la Juventus.