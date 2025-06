Sancho-Napoli, gelo nella trattativa: cosa sta succedendo

Il club azzurro continua a seguire l’esterno del Manchester United, ma i contatti avrebbero subito un rallentamento.

Il Napoli resta attivo sul mercato degli esterni offensivi. In attesa della chiusura del colpo Lang, il Napoli monitora anche altre opzioni, tra cui anche Jadon Sancho. Arrivano però novità non del tutto positive al riguardo dall’esperto di mercato Luca Marchetti, intervenuto in diretta a Sky Sport.

Sancho, i contatti col Napoli rallentano

Come spiegato da Marchetti, il Napoli aveva inserito Sancho tra le possibili alternative per rinforzare le corsie offensive. I contatti con il Manchester United e l’entourage del calciatore erano stati avviati da tempo, ma la trattativa ha subito una frenata nei giorni scorsi.

“Lang non preclude l’arrivo di un altro esterno dello stesso livello. La pista Ndoye è in salita dopo gli incontri, non c’è accordo col giocatore e col Bologna. Un’altra opportunità è rappresentata da Sancho, con cui i rapporti negli ultimi giorni si sono un po’ rallentati. L’ultima è quella che porta Chiesa, anche lui già cercato a gennaio”

Il giocatore, reduce da una stagione in prestito al Chelsea, ha un ingaggio importante e una valutazione economica elevata. Il Napoli non ha ancora affondato il colpo, preferendo valutare attentamente le condizioni dell’operazione. Sancho resta una possibilità, ma al momento non è la priorità. Il Napoli resta comunque vigile sulla situazione, consapevole del valore tecnico del calciatore. Al momento, però, non ci sono sviluppi concreti e i dialoghi sono fermi in attesa di nuove condizioni.