Napoli senza freni: in arrivo un super doppio colpo in difesa

Il nuovo Napoli di Conte post scudetto inizia a prendere forma: mercato scatenato per gli azzurri, due difensori nel mirino

Il Napoli sta costruendo la rosa per la prossima stagione, con l’ambizione di chi non vuole accontentarsi di un titolo ma mira a diventare una certezza nel panorama europeo.

Il duo Conte-Manna, con la regia silenziosa ma costante di Aurelio De Laurentiis, sta continuando a muoversi sottotraccia, cercando di piazzare altri colpi pesanti per completare una rosa che sarà migliorata in ogni reparto.

Napoli scatenato: Beukema e Janlu si avvicinano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta accelerando su due nomi ben precisi: Sam Beukema e Juanlu Sánchez. Due profili diversi, ma entrambi considerati funzionali al sistema che ha in mente Conte.

Beukema, centrale olandese classe ’98, è reduce da due stagioni solide con la maglia rossoblù. Con il Bologna ha trovato continuità e maturità, qualità che lo rendono uno dei profili più affidabili della Serie A nel suo ruolo.

Il Napoli lo segue con attenzione e il dialogo con il club emiliano è già avviato: si ragiona su una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro. Il club partenopeo vuole chiudere in fretta, approfittando anche della possibilità di inserire contropartite tecniche per abbassare la parte cash.

Juanlu Sánchez, invece, resta una pista da monitorare più a lungo, ma le sensazioni sull’affare sono positive. Il terzino destro classe 2003, di proprietà del Siviglia, è un giocatore rapido e considerato un esterno moderno, capace di spingere ma anche di coprire, perfetto per il sistema di gioco prediletto da Conte. Il Napoli lo vede come una pedina interessante per dare fiato a capitan Di Lorenzo, ma anche per avere un’alternativa giovane e di prospettiva a destra.

Non solo colpi in entrata: Rafa Marin ai saluti

Intanto, Rafa Marin sembra ormai destinato al Villarreal. Un addio che il Napoli aveva messo in conto, e che ha accelerato la necessità di intervenire sul reparto arretrato.

Beukema e Juanlu, in questo senso, non rappresentano semplici alternative, ma scelte mirate, costruite attorno a un’idea chiara di gioco e struttura: il progetto Napoli sta prendendo forma giorno dopo giorno.

Tra grandi nomi e giovani in rampa di lancio, l’obiettivo è uno solo: dare a Conte una squadra completa, affamata e pronta a lasciare il segno su ogni campo.