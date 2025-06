Napoli, pazza idea per il centrocampista: è un ex Milan

Il Napoli studia un nuovo colpo per rafforzare il reparto di centrocampo, con adesso il mirino che punta un calciatore ex Milan

Dopo aver ufficializzato il colpo Kevin De Bruyne, a parametro zero, il Napoli si è scatenato sul mercato in entrata. tanti sono i nomi seguiti fortemente dagli azzurri, con l’intento di realizzare una squadra ben strutturata e capace di dare continuità al progetto vincente di Antonio Conte.

Nel reparto di centrocampo il Napoli potrebbe davvero far invidia a molti club, anche più blasonati, con calciatori di talento pronti a far tremare il ‘Maradona‘ e le difese avversarie.

Calciomercato, il Napoli piomba su Kessié: la notizia

Sono ore calde in casa Napoli, con Giovanni Manna – direttore sportivo dei partenopei – alle prese nel chiudere diverse trattative di mercato importanti. La notizia giunta nell’ultima ora però infiamma ancor di più un ambiente già galvanizzato.

Come affermato da SkySport, il Napoli ha avuto dei contatti diretti con l’entourage del calciatore ex Milan. La sua avventura in Arabia infatti, sembra giunta al termine. Sulle sue tracce anche la Roma e proprio il club rossonero, che tentenna per un suo ritorno.

Da considerare anche il caso Frank Zambo Anguissa, con il camerunese che ora sembra certo di rimanere – sorprendentemente – al Napoli.