Napoli-Noa Lang, si chiude in 24 ore: ecco cosa manca

L’affare tra il Napoli e Noa Lang è vicino alla chiusura, con le parti che sono pronte a stringersi la mano in 24 ore: ecco cosa manca

Il Napoli è molto vicino a chiudere il colpo dal PSV per rinforzare il proprio reparto offensivo. Noa Lang infatti è l’esterno olandese ad un passo dagli azzurri, con l’affare che potrebbe diventare realtà in 24 ore. Manna, direttore sportivo, è a stretto contatto con il calciatore e club per sistemare gli ultimi dettagli.

Una volta dopo aver trovato l’intesa economica – e non solo – sul prezzo del cartellino di Noa Lang, il classe ’99 potrà volare in Italia per sostenere le visite mediche di rito, prima di essere annunciato. Il Napoli è deciso nel formare una squadra di tutto rispetto e, Noa Lang, è solo uno dei rinforzi che arriveranno in estate.

Napoli, Noa Lang ad un passo: si attende ADL

Prima di chiudere definitivamente la trattativa con il PSV, manca la risposta, nonché la più importante. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli sul proprio profilo X, bisogna attendere Aurelio De Laurentiis:

“Noa Lang-Napoli, ci siamo. Si stanno limando gli ultimi dettagli e manca l’ok definitivo di De Laurentiis per la chiusura nelle prossime 24 ore”.

Ai microfoni di KissKissNapoli.it invece, è intervenuto l’ex calciatore olandese – ora membro dello staff dell’Armenia – Aron Winter ed ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al trasferimento di Noa Lang al Napoli, sempre più vicino:

“Per lui essere allenato da Conte rappresenta un ulteriore processo di maturazione, il tecnico può aiutarlo in fase di non possesso: ciò è fondamentale nel campionato italiano, dove è necessario sacrificarsi. Spero possa subito fare la differenza. Da voi si parla di calcio tutti i giorni: se fai bene senti il calore dei tifosi, altrimenti devi essere forte alle critiche. Poi la privacy è meno salvaguardata rispetto l’Olanda. Sono aspetti a cui Noa Lang deve adattarsi subito, sono convinto che la sua maturità e l’aiuto di Conte gli permetteranno di dare il meglio” – afferma l’ex Ajax.

Napoli, non solo Noa Lang: doppio colpo sulle fasce

L’affare Noa Lang non esclude un altro esterno offensivo. L’idea del Napoli infatti è quella di regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva e, soprattutto, anche al più presto. Gli azzurri sono in trattativa con altri calciatori.

Nelle ultime ore il Napoli ha riaccelerato per Dan Ndoye, calciatore del Bologna. La trattativa ora è di nuovo calda, con i campioni d’Italia che mirano ad abbassare le pretese del club emiliano a seguito dell’accordo trovato con lo svizzero.

I contatti proseguiranno, con gli azzurri fiduciosi di chiudere il prima possibile questo doppio colpo in entrata, poi si lavorerà ad altri reparti.