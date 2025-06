Il Napoli corre ai ripari, accelerata per Noa Lang: spuntano già le cifre del contratto

Novità di mercato importanti per gli azzurri: pronto l’affondo decisivo per l’esterno olandese del PSV Eindhoven

La società azzurra continua a muoversi con decisione sul mercato. Tra le priorità evidenziate da Conte e dirigenza c’è sicuramente quella di potenziare le corsie offensive.

Tra i nomi caldi per rinforzare gli esterni spunta con forza quello di Noa Lang, fantasista olandese del PSV.

Lang nome caldo: il Napoli allunga il passo

Una pista concreta quella di Lang, confermata dall’edizione odierna di Tuttosport, che racconta di una proposta già presentata dal Napoli al giocatore: un contratto quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione. Una mossa chiara, che conferma quanto il club sia convinto delle qualità del classe ’99.

Dopo l’ottima stagione con il PSV, il calciatore si è guadagnato l’attenzione di diversi club europei, ma il Napoli sembra pronto a muoversi con decisione prima della concorrenza. L’olandese rappresenta un’opzione concreta per il quadro tattico che Conte ha in mente.

Può agire su entrambe le fasce, ha confidenza con il gol ma anche capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Un profilo ideale per una squadra che intende essere imprevedibile, come quella del tecnico salentino.

I contatti con l’entourage sono già partiti, e le cifre sul piatto dimostrano la volontà di chiudere: cinque anni di contratto e un ingaggio in linea con le gerarchie dello spogliatoio. Ora resta da capire la posizione del PSV, che ha sempre considerato Lang un punto fermo, ma che potrebbe aprire alla cessione di fronte a un’offerta adeguata.

Napoli, si stringe su Lang dopo lo stallo per Ndoye e Sancho

L’accelerata su Lang arriva anche in risposta al rallentamento nella trattativa per Dan Ndoye del Bologna. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra Napoli e club emiliano hanno registrato una frenata a causa delle alte richieste rossoblù e di una distanza sull’ingaggio.

Anche per Sancho non sarà una trattativa semplice: l’inserimento della Juventus, seppur in secondo piano nelle scelte dell’inglese, impensierisce il club azzurro. Il nome di Lang, dunque, diventa sempre più centrale.

Il Napoli non vuole trovarsi scoperto sugli esterni e intende arrivare al ritiro con una rosa quasi completa. Per questo motivo, si sta cercando di stringere i tempi: tra il dialogo aperto con il PSV e la disponibilità dell’agente del giocatore, la trattativa potrebbe decollare rapidamente.