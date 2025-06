“Napoli, altro che Scudetto”, il commento di Condò sul mercato accende i tifosi

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport ha espresso grande fiducia nel progetto Napoli.

Il calciomercato del Napoli sta stupendo non solo i tifosi, ma anche giornalisti e addetti ai lavori. Nesuno si aspettava una tale rapidità nel chiudere un colpo di prestigio assoluto come Kevin De Bruyne, ma anche che il club proseguisse nel trattare giocatori di livello internazionale come lè ad esempio Darwin Nunez.

Si è complimentato anche il giornalista Paolo Condò, intervenuto durante Calciomercato-L’originale su Sky Sport, lanciando anche un sorprendente pronostico.

Condò esalta il mercato azzurro

Durante la sua analisi, Condò ha sottolineato l’importanza dei nuovi innesti nel rinforzare la rosa di Antonio Conte:

“Se il Napoli aggiunge Lang e Núñez a De Bruyne, non diventa solo la favorita per la Serie A ma una contendente anche per la Champions”

Il giornalista ha evidenziato come questi colpi possano dare un equilibrio perfetto tra talento e dinamismo, fondamentali per competere su più fronti. Condò ha inoltre rimarcato il percorso di crescita del club partenopeo, che negli ultimi anni ha saputo costruire una squadra competitiva sia in Italia che in Europa.

Il mercato attuale conferma la volontà di puntare in alto, con una rosa che potrebbe finalmente giocarsela fino in fondo nelle competizioni internazionali. L’esperienza e la qualità del gruppo, unite a queste nuove aggiunte, fanno del Napoli una squadra da non sottovalutare in nessuna competizione.