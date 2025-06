De Bruyne-Juve, rivelazione incredibile: è accaduto durante la trattativa con il Napoli

Svelato un retroscena incredibile sul campione ex Manchester City: contatti tra il belga e i bianconeri prima del suo approdo a Napoli.

Prosegue il calciomercato del Napoli. La dirigenza partenopea è davvero scatenata ed è pronta a chiudere definitivamente dei colpi interessantissimi. Dopo essersi assicurato un campione del calibro di Kevin De Bruyne, il club azzurro ha già nel mirino altri nomi decisamente d’alto livello. I tifosi restano in attesa di nuove ufficialità, sperando che il Napoli possa continuare a dominare in campionato.

Nelle ultime ore è emersa una notizia davvero incredibile. Il New York Times ha svelato un retroscena accaduto proprio mentre l’ex centrocampista del City era in trattativa col club azzurro.

Rivelazione assurda dagli Stati Uniti: tra i tanti club che hanno manifestato il proprio interesse per il centrocampista belga c’era anche la Juve, ma il neo acquisto del Napoli ha scartato subito l’offerta dei bianconeri.

Il quotidiano New York Times ha svelato un retroscena davvero incredibile sul trasferimento di Kevin De Bruyne. Dopo aver preso la decisione di abbandonare Manchester, l’asso belga è stato contattato da diversi club europei e non, tra cui anche la Juventus. L’ex centrocampista del City, però, ha rifiutato subito l’offerta ritenendola poco seria, virando subito sul Napoli di Antonio Conte:

“Molte offerte non sono state ritenute serie. La Juventus, ad esempio, ha avviato dei contatti dicendo che l’affare sarebbe stato possibile solo se determinati calciatori fossero stati ceduti e se fossero arrivate determinate cifre . Non c’è stato nulla di concreto”

Per molte squadre ingaggiare un campione come De Bruyne sarebbe un vero e proprio sogno: nonostante offerte economiche decisamente esorbitanti, il centrocampista ha preferito continuare a brillare nel calcio europeo.

Il quotidiano americano ha poi rivelato dettagli molto più accurati su tutte le offerte ricevute da Kevin De Bruyne. Forte l’interesse dall’Arabia Saudita e dalla MLS, ma la volontà del calciatore di continuare a giocare ad alti livelli ha avuto la meglio:

“Un trasferimento in Arabia Saudita non è mai stato considerato un’opzione, nonostante il grande rapporto tra De Bruyne e Micheal Emenalo, direttore sportivo della Saudi Pro League. Interesse anche dal Galatasaray ma il club turco non ha concretizzato. C’è stata la tentazione di un trasferimento in MLS: ci sono stati contatti con l’Inter Miami, club di Messi e Beckham, ma i tre DP Slot (giocatori che possono essere pagati oltre il tetto salariale) erano già occupati”