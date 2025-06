Raspadori fa gola alle big: arriva la decisione del Napoli sul suo futuro

C’è la decisione del Napoli sul futuro di Raspadori: tante big su di lui, la scelta su uno degli artefici dello Scudetto azzurro.

Fra i protagonisti dello Scudetto del Napoli, non si può non citare Jack Raspadori. La storia della sua stagione è stata davvero unica: dopo una prima parte di campionato assolutamente nell’ombra, a gennaio sembrava un’opzione piuttosto probabile il suo addio al Napoli. La sua scelta e quella della società fu però quella di proseguire insieme e, alla fine, Raspadori si è rivelato uno degli uomini decisivi del titolo azzurro, siglando una serie di gol decisivi.

Raspadori-Napoli, avanti insieme: respinte le offerte

Ci si chiede, quindi, come sceglieranno di muoversi club e giocatore in estate, fra richieste lecite di maggiore spazio e tante trattative per giocatori offensivi. Ha svelato qualche retroscena al riguardo Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube. Secondo l’esperto di mercato, Raspadori farebbe ancora molta gola a diverse squadre, ma club e società hanno già deciso di proseguire insieme almeno per il momento.

Di seguito quanto riportato:

“Raspadori è uno degli attaccanti più corteggiati in queste ore di mercato. Piace a tutti e qualcuno farebbe anche un sacrificio per portarlo. Piace a due-tre delle big, piace all’estero. Ma c’è un momento di assoluta serenità fra Raspadori e il Napoli, quello di dire: ‘oggi stiamo bene insieme, non voglio pensare al futuro’. Oggi le offerte per lui verranno spedite al mittente, vedremo più in avanti”.

Insomma, al momento non sembrano previsti scossoni sul futuro di Jack Raspadori ma mai dire mai: il Napoli sta trattando tanti giocatori in quel ruolo e le cose potrebbero cambiare rapidamente.

Raspadori-Napoli, la storia prosegue?

Non era affatto scontato affermare la prosecuzione dell’avventura di Raspadori al Napoli. Il giocatore, per quanto abbia dimostrato enorme professionalità, sicuramente desidererebbe maggiore spazio, anche in ottica Nazionale.

Di sicuro le cose sono notevolemente cambiate rispetto a gennaio, dove sembrava veramente arrivata ad un punto morto l’affare azzurro di Jack Raspadori. I suoi gol nel finale di campionato sono stati decisivi per la conquista del titolo e certamente Antonio Conte gli garantirà maggiore spazio in una stagione che prevederà anche la Champions League.

Occhio però che con i suoi gol è sicuramente aumentato anche il suo valore e la sua considerazione sul mercato. Di sicuro, però, non c’è al momento alcuna fretta in merito ad operazioni in uscita che lo riguardano, così come non sembra esserci da parte di Raspadori una volontà netta di lasciare il Napoli.