Napoli, nuovo colpo dalla Scozia: Manna ci prova

Il Napoli studia un nuovo colpo proveniente dalla Scozia, ora gli azzurri hanno messo il calciatore nel mirino e ci proveranno quest’estate

Il Napoli è pronto ad aggiudicarsi il terzo colpo dalla Scozia nel giro di un anno, con gli azzurri sulle tracce di un connazionale dell’eroe dello Scudetto – Scott McTominay – e del gioiello Billy Gilmour. L’idea degli azzurri di crescere esponenzialmente, soprattutto nel diventare una società internazionale, spinge a fare compere al di fuori dell’Italia.

La dirigenza azzurra è vogliosa di compiere un mercato con i fiocchi per dare continuità al progetto di Antonio Conte, sia per cercare di confermarsi in Serie A che sorprendere in Champions League. Prima però va costruita una rosa all’altezza.

Napoli, si cerca il difensore: spunta Max Johnston

Il Napoli, nelle ultime settimane, sta cercando di portare avanti diverse trattative di mercato per non farsi trovare impreparato quando ci sarà bisogno di affondare i colpi. La difesa è un reparto da sistemare in casa partenopea.

Max Johnston, terzino destro dello Sturm Graz, ha rilasciato un’intervista a Transfermarkt:

“Voglio giocare al livello più alto da me raggiungibile, sento di aver dimostrato le mie capacità durante le due stagioni qui e mi sono comportato bene anche in Champions League” – afferma il calciatore.

Il Napoli, secondo il portale, è interessato al classe ’03: il suo valore di mercato si aggira attorno i 3,5 milioni di euro e sarebbe un’alternativa valida a Giovanni Di Lorenzo, vista la partenza quasi certa di Pasquale Mazzocchi.