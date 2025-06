Lang al Napoli, il colpo è ormai a un passo: cosa manca per la chiusura definitiva

Il Napoli è sempre più vicino a Noa Lang, esterno olandese del PSV Eindhoven: le parti sono vicine a un accordo definitivo e mancano piccoli dettagli prima della fumata bianca decisiva.

In seguito ad acquisti importanti già ufficializzati come i colpi De Bruyne e Marianucci, il Napoli continua a operare sul calciomercato in entrata per soddisfare le esigenze di mister Antonio Conte e rinforzare la rosa per renderla competitiva nelle tre competizioni che gli azzurri affronteranno nella prossima stagione. Sono vari i ruoli sui quali si sta lavorando, tra cui soprattutto la posizione delle ali, posizione carente sin dalla partenza di Kvara. Ora, però, pare che stia arrivando un nuovo giocatore offensivo: si tratta di Noa Lang.

Lang al Napoli in dirittura d’arrivo: le tappe per la chiusura definitiva

Come riportato dal Corriere dello Sport in apertura odierna, il secondo affondo del Napoli per acquistare Noa Lang (dopo un tentativo vano nel calciomercato invernale) pare essere andato a buon fine. I partenopei hanno raggiunto un’intesa con il PSV e il giocatore per il passaggio in Campania per 25 milioni di euro e con un contratto valido fino a giugno 2030.

Al momento è tutto fatto, con la fumata bianca che potrebbe arrivare oggi o domani. Tutto ruota intorno a un unico interrogativo: i diritti d’immagine e tutto ciò che riguarda l’aspetto burocratico. Il Napoli è sempre stato un club molto minuzioso su questi aspetti e vorrà curare per bene questa situazione. Salvo complicazioni, la risoluzione di questa tematica è l’ultimo ostacolo che separa il giocatore dall’imminente passaggio al nuovo club: è tutto fatto.

Lang è l’uomo giusto per il Napoli?

Sono stati fatti tantissimi nomi per incrementare il livello delle ali offensive del Napoli: da Lookman a Chiesa, passando per la fortissima candidatura di Ndoye. Tuttavia, la dirigenza azzurra ha deciso di investire su Noa Lang, ritenendolo il miglior profilo sia dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo che a livello di caratteristiche utili al gioco della squadra.

Infatti, l’olandese è un giocatore spregiudicatamente offensivo, abile nel dribbling e anche molto efficace in zona gol, con numeri da punta centrale. In aggiunta, il classe ’99 vanta già una consolidata esperienza nelle competizioni europee, avendo affrontato la Champions League per 6 stagioni consecutive con le maglie di Ajax, Club Brugge e PSV. Esperienza, condita da ampi margini di crescita, voglia di affacciarsi a un top campionato europeo e qualità fulminee: Lang è un misto di tanti fattori che si sposano alla perfezione con ciò che il Napoli cerca.