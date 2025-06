Lang al Napoli, dall’Olanda non hanno dubbi: annuncio sulla trattativa

Sono ore calde per Noa Lang al Napoli e la notizia arriva direttamente dall’Olanda

Una dirigenza azzurra scatenata sul mercato, sembra finalmente pronta a dare il primo rinforzo offensivo ad Antonio Conte e, dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, ora il nome caldo è quello Noa Lang.

Nell’ultime ore il classe ’99 è passato da alternativa di Ndoye e Sancho a primo nome per le corsie esterne. La conferma arriva proprio dall’Olanda dove non hanno dubbi sulla conclusione imminente dell’affare.

Lang ad un passo dal Napoli: aggiornamenti dall’Olanda

Come riportato dalla mittente locale ‘Nos‘, Noa Lang è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore azzurro. Il Napoli ha già ottenuto il si del calciatore e proposto un contratto quinquennale da 2,5 milioni all’anno. La società partenopea avrebbe però raggiunto anche l’accordo con il PSV, club di proprietà del 26enne, con una proposta intorno ai 25 milioni di euro.

Con una trattativa ormai in fase conclusiva, Lang diventerà un nuovo giocatore del Napoli dopo aver rifiutato il trasferimento appena qualche mese fa. Proprio a gennaio sembrava lui l’edere di Kvaratskhelia, ma il fantasista ha preferito restare in Olanda e vincere il campionato. Ora Lang potrebbe far parte di un’altra squadra campione approdando all’ombra del Vesuvio. Le prossime ore, dunque, saranno decisive per definire un affare quasi concluso.