Rafa Marin spiazza su Conte: l’annuncio sul suo futuro al Napoli

Tifosi in ansia dopo le dichiarazioni del difensore azzurro sull’allenatore e sul suo futuro a Napoli.

Nonostante l’incredibile vittoria dello scudetto, la stagione di Rafa Marin non è stata delle migliori: per lui solo 4 presenze in campionato e prestazioni al di sotto delle aspettative. Il difensore non sembra mai essere entrato nelle gerarchie di Conte, che spesso ha preferito adattare Olivera piuttosto che schierare l’ex Alaves.

Rafa Marin ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena interessanti sulla sua avventura a Napoli: dichiarazioni decisamente chiare sul tecnico salentino e sul suo futuro con la casacca azzurra.

Rafa Marin: “Non ho giocato quanto avrei voluto ma con Conte ho imparato molto”

Minutaggio scarso e prestazioni non esattamente convincenti: l’esperienza di Rafa Marin a Napoli non è stata del tutto perfetta, ma il difensore spagnolo non biasima Antonio Conte.

Durante un’intervista rilasciata dal ritiro della Nazionale U21 spagnola, Rafa Marin ha raccontato la sua esperienza con la maglia azzurra. L’ex difensore dell’Alaves ha sottolineato tutto il suo dispiacere nell’aver disputato poche partite in campionato. Nonostante lo scarso impiego, però, il centrale è grato ad Antonio Conte per tutti gli insegnamenti e consigli da lui ricevuti:

“Non sono riuscito a giocare tanto come avrei voluto, ma mi tengo le cose positive e posso solo elogiare Conte. Ho imparato molto con lui e credo di essere un difensore più forte rispetto a quando sono arrivato a Napoli. Conte esige il 100% sempre, in ogni allenamento e in partita”

Rafa Marin: “Futuro? Quel che deve accadere accadrà”

Ancora molto i dubbi sulla permanenza del centrale: in attesa di novità dalla dirigenza azzurra, Rafa Marin esalta la passione dei cittadini partenopei.

Il futuro del difensore azzurro resta ancora in bilico. Non è ancora chiaro se Rafa Marin farà parte della rosa di Antonio Conte anche nella prossima stagione o se sarà costretto a trovare una nuova sistemazione. Qualsiasi sia l’epilogo di questa storia, il centrale spagnolo porterà sempre nel cuore Napoli, città di cui si è letteralmente innamorato: