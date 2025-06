Calciomercato, Noa Lang non esclude Chiesa: il Napoli ci proverà

Il calciomercato del Napoli è pronto a regalare sorprese, con Noa Lang che non esclude Federico Chiesa: gli azzurri proveranno a prenderlo

Stando agli ultimi aggiornamenti arrivati di calciomercato, il Napoli è molto vicino a chiudere il terzo colpo dell’estate: Noa Lang. L’esterno olandese si è messo in proprio con la maglia del PSV ed ora sta per giungere nella squadra campione d’Italia.

L’arrivo del classe ’99 però, non ferma il club partenopeo a rinforzare il proprio reparto offensivo. Sul taccuino è presente anche Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. L’ex Juventus è voglioso di tornare in Serie A dopo l’avventura al di sotto delle aspettative in maglia Reds, dove ha trovato anche poco spazio.

Napoli, tentativo in prestito per Chiesa: arrivano conferme

Il Napoli ha intenzione di regalare ad Antonio Conte almeno due esterni di qualità, capaci di aumentare la competitività in rosa e aiutare i campioni d’Italia a difendere lo Scudetto. Chiesa è molto apprezzato da Conte, che potrebbe rimetterlo in careggiata.

Come affermato da Luca Marchetti, giornalista di SkySport ed esperto di calciomercato, intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”, l’affare Chiesa potrebbe sbloccarsi in prestito:

“Chiesa è un obiettivo di mercato ed è voglioso di tornare in Italia, oggi le squadre hanno bisogno di incassare e c’è un limite nei prestiti. Potrebbe sbloccarsi con quest’opzione più in là durante la sessione estiva” – dice il giornalista.

L’esterno italiano potrebbe presto sbarcare nuovamente nel nostro campionato, stavolta però guidato da Conte e dal Napoli che vuole vincere.

Napoli, la pista Liverpool è calda: si attende per Nunez

Il Napoli ha puntato gli occhi Premier League, specialmente in casa Liverpool. Gli azzurri seguono anche Darwin Nunez, per cui già si è trovato un accordo economico sul contratto. Si attende la trattativa con i campioni d’Inghilterra, che potrebbe presto entrare nel vivo.

Come emerso nelle ultime settimane, un clamoroso scambio di mercato potrebbe avverarsi tra le parti. Il Napoli in attacco ha un grosso problema, chiamato Victor Osimhen. Il nigeriano ha le valigie pronte da tempo, ma non conosce ancora una destinazione precisa.

Nulla di ufficiale, ma in casa Napoli sicuramente si è pensato all’ipotesi di Osimhen in maglia Reds, con Chiesa e Nunez a fare il percorso inverso. In questo modo, si soddisferebbero entrambe le società.