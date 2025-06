Osimhen, speranza in più per il Napoli: Inzaghi ha fatto un gesto inaspettato

C’è una speranza in più per i partenopei nell’ottica della cessione dell’attaccante nigeriano: spunta un gesto a sorpresa da parte del nuovo tecnico dell’Al-Hilal

L’Arabia insiste e lo fa attraverso Simone Inzaghi. L’obiettivo del nuovo allenatore dell’Al-Hilal è dichiarato: Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è reduce da un’ottima stagione in Turchia, al Galatasaray, dove ha chiuso il campionato come vincitore e capocannoniere. La sua avventura, però, si è conclusa e il futuro è ritornato in bilico.

Il vice presidente del Gala ha spinto Osimhen a prendere una decisione. Lo vorrebbe nuovamente con sé nella lega turca, ma l’attaccante ha preso tempo, dichiarando di essere in vacanza e di volersi rilassare. Una risposta che ha fatto spazientire la dirigenza giallorossa, che ha dato un ultimatum al giocatore, e ha fatto infuriare anche i tifosi del Napoli.

Osimhen, il tentativo di Inzaghi: nuovo retroscena di mercato

La cessione di Victor Osimhen, infatti, diventa un tassello chiave nel calciomercato degli azzurri. Incassare 75 milioni di euro è un vantaggio enorme per la campagna acquisti in entrata, specialmente se l’operazione dovesse concludersi in tempi brevi.

Le chance che così fosse c’erano state prima del Mondiale per Club, con l’Al-Hilal che aveva tentato un affondo concreto, trovando anche un accordo con De Laurentiis.

Liberarsi di Osimhen a giugno avrebbe fatto comodissimo al Napoli, che invece si ritrova ancora coinvolto in una telenovela a distanza di un anno. A venire in soccorso degli azzurri ci starebbe pensando Simone Inzaghi, lo stesso tecnico che ha visto sfumare lo scudetto con l’Inter all’ultima giornata proprio a discapito dei partenopei di Conte.

Il nuovo allenatore dell’Al-Hilal, secondo quanto riferito dal Mattino, avrebbe telefonato a Osimhen per convincerlo a trasferirsi in Arabia. Il classe ’98 avrebbe preso ancora tempo, rimandando la decisione a data da destinarsi. Sia il Galatasaray, che i sauditi, aspettano dunque un responso ufficiale del giocatore, che tiene in sospeso il suo futuro e il destino del mercato di 3 squadre.