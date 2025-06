Vittorio Mennella premiato dopo lo Scudetto: speciale riconoscimento a Torre del Greco

Importante riconoscimento per il fisioterapista del Napoli Vittorio Mennella: dopo lo Scudetto viene premiato a Torre del Greco.

Una vittoria come quella ottenuta dal Napoli in questa stagione richiede senza dubbio il contributo di tutti. Dietro lo Scudetto azzurro, non c’è solo lo straordinario lavoro dei calciatori e di Antonio Conte, ma anche quelle di figure nell’ombra come medici, fisioterapisti e preparatori atletici.

Fra questi, c’è anche il fisioterapista Vittorio Mennella. Proprio oggi per lui è stata una giornata speciale, che ha visto la consegna di un premio in onore dello Scudetto vinto.

Mennella premiato a Torre del Greco: riconosciuto il suo contributo allo Scudetto

Mennella è stato infatti premiato dal Sindaco di Torre del Greco, sua città natale, per aver contribuito alla vittoria dello Scudetto del Napoli. Per lui è stata una giornata molto emozionante, che ha visto il riconoscimento della sua comunità al suo lavoro per la squadra della città.

A Mennella è stata consegnata una targa commemorativa dal Sindaco Luigi Mennella. Questa arreca la scritta:

“L’Amministrazione Comunale conferisce al dott. Vittorio Mennella un sentito riconoscimento per aver contribuito, con la sua professionalità nel team di fisioterapisti della SSC Napoli, al raggiungimento del titolo di campioni d’Italia 2024/205, inserendo nel tricolore anche un po’ di rosso corallo di Torre del Greco”

Il fisioterapista ha ricambiato il premio consegnando al Sindaco una maglia autografata celebrativa dello Scudetto, con il numero 4 tricolore stampato sulla schiena. Insieme a lui, era presente anche la sua compagna e la sua famiglia in una giornata che riconosce una storia bellissima, che prende la sua forza nelle radici, nell’attaccamento al territorio e anche in importanti valori umani e professionali.