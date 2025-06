Sancho-Napoli, l’annuncio di Moretto: “Succederà nelle prossime ore”

L’esterno venticinquenne del Manchester United è tra le priorità degli azzurri: nuove mosse imminenti per regalarlo a Conte

Il Napoli sta infiammando questa sessione di mercato estiva, ma sensazione è che il club di De Laurentiis non voglia fermarsi. La direzione è chiara: rinforzare la rosa in ogni reparto, con profili di alto livello, capaci di competere da subito in Italia e in Europa.

E adesso, i riflettori si accendono sull’attacco, in particolare sugli esterni offensivi, dove il vero sogno resta Jadon Sancho.

Sancho, il Napoli fa sul serio: i dettagli

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, esperto di calciomercato intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe messo nel mirino l’esterno inglese, reduce da una stagione al Chelsea.

“Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per Jadon Sancho,” ha dichiarato Moretto. “Il Napoli lo considera uno degli esterni prioritari per rinforzare la rosa. Ci saranno dei contatti diretti per capire che tipo di piega può prendere questa trattativa.”

Parole nette, che lasciano intendere come la trattativa stia per entrare in una fase calda. L’operazione, inutile dirlo, non è semplice. Sancho ha un ingaggio importante e il Manchester United non vuole svendere un giocatore per cui aveva speso oltre 85 milioni di euro.

Ma il contesto è cambiato: il feeling tra il talento inglese e i Red Devils è ormai compromesso, e il Napoli potrebbe sfruttare questa situazione per tentare il colpo.

Il Napoli cerca l’accordo: l’inglese è il primo della lista

Dal punto di vista tecnico, Sancho rappresenterebbe un innesto di grande valore. Abile nell’uno contro uno, dotato di visione e imprevedibilità, l’inglese potrebbe alternarsi tra le due fasce o agire da trequartista, offrendo a Conte una soluzione in più per scardinare le difese più chiuse.

In un Napoli versatile come quello che il mister ha in mente, Jadon può diventare devastante se messo nelle condizioni giuste. Il progetto Napoli, d’altronde, è tornato a essere estremamente attraente. Dopo la conquista dello Scudetto, si punta a consolidarsi tra le big europee. E la presenza di top player come De Bruyne rende tutto ancora più convincente.

La trattativa per Sancho è appena cominciata, ma il Napoli c’è. E se davvero si dovesse chiudere, sarebbe un altro segnale fortissimo.