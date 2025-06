Napoli su Milikovic-Savic, richiesta chiara al Torino: la risposta di Cairo

In casa Napoli, di fatto, ci sono degli importanti aggiornamenti su Milinkovic-Savic.

Il Napoli, dopo Marianucci e De Bruyne, è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. L’intento del club partenopeo è quello di creare una squadra che sia in grado di affrontare le quattro competizioni della prossima stagione.

Uno dei desideri di Antonio Conte, proprio in vista di tutte queste partite da giocare, è quello di avere una doppia scelta per tutti i ruoli, anche per quanto riguarda quello del portiere. Anche perché questo, di fatto, il Napoli vuole prendere Milinkovic-Savic.

Calciomercato, il Napoli ha chiesto un escamotage per Milinkovic-Savic: il rilancio del Torino

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti. il club partenopeo ha ribadito al Torino che non pagherà la clausola rescissoria di 19,5 milioni di euro. Tuttavia, visto il forte interesse per Milinkovic-Savic, il Napoli ha chiesto ad Urbano Cairo di poter rateizzare il pagamento.

La clausola rescissoria del portiere serbo, di fatto, andrebbe pagata in unica soluzione al Torino. Ma la risposta del patron granata è stata negativa, visto che continua a chiedere per cedere Milinkovic-Savic tutti i 19,5 milioni di euro più il possibile prestito con diritto di riscatto del cartellino di Ngonge.