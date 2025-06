Lucca al Napoli, spunta una chiamata di Manna: ecco cosa ha detto all’Udinese

Gli azzurri continuano a cercare un centravanti che possa giovare al sistema di Conte: il bomber italiano ora può arrivare

Il Napoli non si ferma più. Dopo l’annuncio bomba dell’arrivo di Kevin De Bruyne e l’ufficializzazione del giovane talento Marianucci, in casa azzurra si respira un’aria completamente diversa rispetto al mercato invernale.

Anche il reparto offensivo è entrato nel mirino della dirigenza. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nella serata di ieri ci sarebbe stata una telefonata tra Giovanni Manna e l’Udinese. Oggetto del dialogo? Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 che nell’ultima stagione ha fatto parlare di sé per le sue prestazioni in Friuli.

Lucca attende il Napoli: il piano degli azzurri

Il profilo di Lucca non è nuovo agli osservatori del Napoli. Si tratta di un centravanti che sfiora i due metri di altezza, ma che nonostante la mole possente si muove con sorprendente agilità.

Sa far salire la squadra, protegge bene il pallone e ha un buon fiuto per il gol. Qualità che, in un calcio sempre più fisico e verticale, possono fare la differenza per il quadro tattico di mister Conte.

Sempre secondo Il Mattino, Lucca sarebbe uno dei nomi sulla lista come alternativa a Romelu Lukaku. Il vero obiettivo, al momento, sembra essere Darwin Núñez del Liverpool, ma la complessità della trattativa con i Reds potrebbe costringere il Napoli a virare su un’opzione più concreta e accessibile. In questo scenario, Lucca diventa molto più di un semplice “piano B”.

Contatti avviati con l’Udinese, ma ancora nessun affondo

La telefonata del DS dei partenopei Manna all’Udinese rappresenta il primo passo di un possibile affondo. L’intesa economica tra le due società resta però il nodo principale da sciogliere.

Il club friulano valuta Lucca in doppia cifra e non ha alcuna intenzione di svendere un attaccante su cui ha puntato molto. Tuttavia, i rapporti tra Napoli e Udinese sono storicamente buoni, come dimostrano diverse operazioni del passato: questo potrebbe giocare a favore di De Laurentiis e del suo team mercato.

La sensazione è che il Napoli voglia tenere le carte coperte, pronto a muoversi con decisione se dovesse sfumare Núñez. Lucca, nel frattempo, osserva e aspetta. Per lui, vestire l’azzurro significherebbe un salto enorme, una consacrazione in una piazza esigente ma capace di farti sentire importante fin da subito.