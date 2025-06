La Zecca di Stato celebra il quarto scudetto del Napoli: arriva la moneta ufficiale

Con due medaglie commemorative, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato celebra il quarto scudetto azzurro con eleganza e simbolismo.

Il quarto scudetto del Napoli non sarà solo ricordato nei cuori dei tifosi, ma anche impresso nel metallo prezioso. La Zecca dello Stato, infatti, ha deciso di celebrare il tricolore conquistato i questa stagione. L’omaggio a Napoli con una medaglia in argento con tiratura aperta realizzata dall’artista-Incisore Silcia Ciucci.

Moneta sul Napoli: tutte le informazioni su come acquistarla

Sul dritto spicca il logo ufficiale della SSC Napoli, arricchito da elementi colorati e incorniciato dalla scritta:

“SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA 2024 – 2025”. Ma il lato più affascinante è il rovescio, un vero omaggio alla città di Napoli, che nel 2025 celebra anche i suoi 2.500 anni di storia.

La medaglia raffigura una veduta dall’alto del centro storico con i Decumani in primo piano e un percorso simbolico tra i luoghi più rappresentativi della città: dal Duomo e l’Ampolla di San Gennaro, a San Gregorio Armeno, alle chiese storiche del centro, fino al Cristo Velato e l’Università Federico II. Non manca la “via della musica” con il mandolino come simbolo, e al centro, dal Decumano principale, emergono lo scudetto e il numero 4, chiaro richiamo al quarto trionfo tricolore.

La medaglia potrà essere acquistata online da oggi e dal 3 luglio, anche presso lo Spazio Verdi e il Museo della Zecca a Roma. Si tratta di un oggetto prezioso, carico di simboli e significato: non solo un ricordo del successo sportivo, ma un vero atto d’amore per Napoli e la sua identità. Lo Scudetto inciso per sempre nella memoria dei tifosi azzurri e nell’argento.