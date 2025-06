McTominay, il gol scudetto potrebbe far vincere ancora il Napoli: ecco come

La rete decisiva di Scott McTominay, che ha regalato lo scudetto al Napoli, potrebbe far vincere ancora un riconoscimento agli azzurri.

Il 23 maggio 2025 resterà nella storia del Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona, contro il Cagliari, Scott Mc Tominay ha realizzato il gol che ha deciso il campionato. Al 42′ del primo tempo, su un perfetto cross basso di Matteo Politano, il centrocampista scozzese si è inserito con grande tempismo sul secondo palo e, con una conclusione al volo di destro, ha infilato il portiere nell’angolino basso. Una rete da manuale, tanto bella quanto pesante.

Quel gol ha consegnato al Napoli il quarto scudetto della sua storia, e ha consacrato McTominay come uno degli uomini simbolo della stagione. Arrivato in estate su richiesta di Antonio Conte, il numero 8 ha chiuso il campionato con 12 gol e 4 assist, guadagnandosi anche il titolo di MVP della Serie A Enilive 2024/25.

McTominay, un gol da scudetto e non solo

Ora quella rete è in lizza per un altro riconoscimento: l’Iliad Goal of the Season, premio assegnato dalla Lega Serie A al gol più bello della stagione. Il voto è aperto sui canali social ufficiali della Lega (legaseriea.it) fino alle ore 11.00 di giovedì 19 giugno 2025. Partecipare è semplice: basta andare sul profilo Instagram della Lega ed esprimere la propria preferenza sotto al video che racchiude tutti i gol candidati.

Dopo lo scudetto, il Napoli potrebbe portare a casa questo riconoscimento simbolico, ma molto prestigioso. Premiare Mc Tominay significa premiare un goal straordinario che ha fatto la storia e un giocatore che ha incarnato perfettamente lo spirito della squadra. Ora la palla – o meglio, il voto – passa ai tifosi.