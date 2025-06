Jonathan David, il Napoli lo ha scartato ma giocherà in Serie A: chi lo acquisterà

Sfumata la trattativa con gli azzurri, l’attaccante canadese è pronto a firmare per un altro top club italiano

Il Napoli continua a rubare la scena in questa sessione di mercato. Dopo aver messo a segno due colpi dal peso specifico molto diverso ma ugualmente strategici come De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo sembra aver preso una strada ben precisa anche sul fronte attaccanti.

Ma non tutte le piste restano calde fino in fondo. Un esempio? Jonathan David, il canadese che per settimane era stato accostato anche al Napoli, sembra destinato sì alla Serie A, ma non al Maradona.

Napoli, sfuma David: la Juventus ora accelera

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe scelto di tirarsi fuori dalla corsa nelle ultime settimane. Questo lascerebbe campo libero alla Juventus, da tempo interessata al giocatore.

Da quanto trapela, l’attaccante del Lille, autore di una stagione davvero notevole con 25 gol e 12 assist, è da mesi un obiettivo concreto della Juventus. Giuntoli, ormai ex direttore bianconero, seguiva David sin dai tempi in cui militava nel Gent. E ora, la sensazione è che i bianconeri stiano provando a chiudere il cerchio.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, tra oggi e domani dovrebbe andare in scena un faccia a faccia importante tra il DS Comolli e gli agenti del classe 2000, per provare a trovare un’intesa definitiva. Non sarà facile, perché le richieste economiche del giocatore restano elevate: contratto da almeno 7 milioni netti, bonus alla firma e commissioni salatissime che toccano quota 12 milioni per gli agenti.

Napoli defilato, l’Inter osserva: lo scenario in Serie A per il canadese

Il suo nome è stato spesso accostato al Napoli nei mesi scorsi, ma la pista si è raffreddata. Le richieste economiche non sono state ritenute in linea con la strategia del club, che nel frattempo ha virato su altri obiettivi (come Darwin Núñez o Lorenzo Lucca).

L’Inter, intanto, osserva a distanza ma non ha ancora mosso passi ufficiali. Jonathan David, dunque, resta comunque un nome molto appetito nel panorama europeo.

La sua duttilità e la capacità di giocare sia da prima punta che da seconda, lo rendono un profilo che può fare comodo a molte big. E se la Juventus dovesse riuscire a superare l’ostacolo ingaggio, la Serie A potrebbe presto accogliere uno dei prospetti più interessanti del mercato estivo.