Calciomercato Napoli, triplo assalto del Pisa: maxi operazione in uscita

Novità in casa azzurra per il calciomercato, si lavora per nuove cessioni e uscite: le ultime

Il calciomercato estivo del Napoli si anima non solo in entrata, ma anche in uscita. Manna e il suo staff lavorano per definire cessioni e recuperare liquidità per nuovi investimenti.

Con Antonio Conte che spinge per rinforzi di spessore, come Darwin Nunez o Dan Ndoye, il club deve sfoltire la rosa e ottimizzare le risorse. Dopo le uscite di Natan e Andrea Caprile, i tifosi partenopei potrebbero dover salutare altri tre azzurri. La trattativa è in corso con un club neopromosso in Serie A.

Il Pisa prova il triplo colpo con il Napoli: i dettagli della maxioperazione

Il Pisa, neopromosso in Serie A, punta a rinforzarsi con tre giocatori del Napoli: Giovanni Simeone, Pasquale Mazzocchi e Alessio Zerbin. Grazie agli ottimi rapporti con il club partenopeo, i nerazzurri sognano un’operazione che porterebbe esperienza e talento alla squadra di Gilardino, mentre il Napoli sfoltisce la rosa per finanziare nuovi acquisti.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la triplice trattativa potrebbe concretizzarsi visti anche gli ottimi rapporti che intercorrono tra le società.

Giovanni Simeone è il nome di punta per il Pisa. L’attaccante argentino, reduce da una stagione con meno spazio nel Napoli scudettato, è una richiesta esplicita del tecnico Alberto Gilardino, che vede in lui il leader ideale per affrontare la massima serie. Potrebbe portare esperienza e gol, fondamentali per una neopromossa. La trattativa, però, non è semplice: il giocatore deve dare il suo assenso, e il Napoli valuta una cessione che garantisca un ritorno economico.

Il Pisa fa leva sui sentimenti e sul ricorso storico che vedrebbe un “altro” Simeone indossare i colori pisani, nel 1990, infatti, Diego Simeone vestiva proprio la divisa del Pisa in occasione dell’ultima presenza del club in Serie A.

Pasquale Mazzocchi, laterale difensivo con trascorsi in Serie A, è l’altro obiettivo. Il Pisa punta sulla sua versatilità per rafforzare le fasce, ma anche qui serve il via libera del giocatore, che potrebbe preferire altre destinazioni.

Più fluida sembra la pista per Alessio Zerbin, esterno reduce da un prestito al Venezia, con il Pisa che appare in pole. La cessione del classe ’99 potrebbe essere anche a titolo definitivo questa volta.