Napoli-Pisa, quattro giocatori in trattativa: la situazione

Proseguono i discorsi tra club azzurro e toscani, chiesto quattro giocatori al Napoli: i dettagli.

Il Napoli tiene sotto controllo anche il mercato in uscita. Parte integrante della sessione estiva di mercato, per la dirigenza partenopea è molto importante riuscire a sistemare tutte le situazioni legate agli esuberi. E ce ne sono.

Antonio Conte è stato molto chiaro con la società in merito ai giocatori che non rientrano nel progetto per la prossima stagione, al punto che Giovanni Manna sta lavorando con grande precisione e indicazioni dirette.

Asse Napoli-Pisa: quattro nomi chiesti dai toscani

C’è un altro club di Serie A che starebbe tessendo una tela piuttosto fitta con il Napoli, dal quale vorrebbe prendere ben quattro giocatori. Si tratta del Pisa, neo promosso in Serie A, che ha messo nel mirino 4 talenti azzurri per costruire la rosa in vista della prossima stagione. Si tratta di Alessio Zerbin, Giovanni Simeone, Pasquale Mazzocchi e Nosa Obaretin.

Come riportato da SestaPorta, sul primo ci sarebbero sia i toscani che il Lecce. Il Pisa avrebbe chiesto al Napoli un prestito con diritto di riscatto, ma gli azzurri sarebbero più propensi a lasciar partire Zerbin in prestito secco.

Stesso discorso per Giovanni Simeone mentre per Pasquale Mazzocchi ci sarebbe l’interesse del Pisa ma, almeno per il momento, le parti sarebbero lontane. Infine Obaretin, messo nel mirino dal Pisa che avrebbe pensato il difensore classe 2003 come alternativa a Bonfanti dell’Atalanta.