“Accordo chiuso, si attende solo la firma” le ultime su un titolarissimo del Napoli

Un titolarissimo azzurro pronto a firmare il rinnovo per continuare la sua storia nel club partenopeo: i dettagli e le cifre dell’accordo.

Il Napoli si muove anche in ottica rinnovi, blindando uno dei titolarissimi: eroe dei due scudetti. La squadra azzurra avrebbe trovato l’accordo con il calciatore che ha espresso la sua volontà di rimanere in azzurro.

Il giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto è stato chiaro dichiarando sul suo canale Youtube:

“Accordo strachiuso, si attende solo la firma”

Alex Meret resta a Napoli: le ultime sul contratto

Alex Meret continuerà a difendere i pali del Napoli. Come riportato da Matteo Moretto, l’accordo per il rinnovo è stato definito. Il portiere firmerà un biennale fino al giugno 2027, con un ingaggio da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Un segnale forte da parte del club e una conferma di fiducia verso un portiere che ha attraversato tutte le fasi dell’ultimo ciclo azzurro: incertezze, critiche, ma anche trionfi e riscatto.

Il buio con Ancelotti: tra dubbi e panchine

Meret arrivò a Napoli nel 2018 con l’etichetta di predestinato. Ma sotto la guida di Carlo Ancelotti vive una fase tormentata: le continue rotazioni con Ospina, infortuni e un sistema di gioco che non valorizzava le sue caratteristiche lo portano a perdere certezze.

Per un portiere giovane e in crescita, la mancanza di continuità fu penalizzante. In quel periodo, sembrava sul punto di lasciare Napoli per ritrovare la titolarità e fiducia.

Riscatto e trionfi: Coppa Italia e due scudetti

La svolta per la sua carriera arriva con Gennaro Gattuso: Meret si alterna ancora con Ospina, ma è lui il titolare nella storica finale di Coppa Italia del 2020, vinta ai rigori contro la Juventus.

Un trofeo pesante, che segna il primo successo della sua carriera e che mette a tacere le critiche nei suoi confronti. La prestazione di quella sera, con il rigore parato a Dybala, è stata sicuramente tra le migliori della sua carriera.

Il vero salto di qualità arriva però con Luciano Spalletti. Il tecnico toscano gli affida con decisione la maglia da titolare, blindando la sua leadership nello spogliatoio e tra i pali. Meret risponde alla grande, diventando una colonna portante dello scudetto 2022/23, grazie anche a prestazioni decisive nei momenti chiave della stagione. Sempre affidabile, raramente protagonista negativo: l’equilibrio della retroguardia passava anche dalle sue mani.

Resta una certezza anche nell’anno più buio dell’era De Laurentiis, con il decimo posto e uno scudetto difeso fino alla seconda giornata. In una stagione deludente per tutta la squadra, protegge la porta e ripara agli errori della difesa.

Ritrova continuità con Antonio Conte, che posiziona una difesa che sarà premiata come la migliore in Europa. Meret dirige la difesa, imposta e para. Diventanto traghettatore e uomo decisivo di una stagione straordinaria che ha visto il Napoli alzare per la quartta volta la Coppa dello Scudetto.