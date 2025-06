Scossone in Serie A: il big verso l’Arabia, il colpo di scena può ripercuotersi sul Napoli

La possibile partenza di un big del campionato di Serie A potrebbe cambiare gli equilibri di questa sessione di mercato del Napoli.

Il calciomercato estivo entra nel vivo con trattative che stanno modificando gli equilibri di molte squadre di Serie A. Tra conferme e possibili sorprese, le prossime settimane saranno decisive per definire molte operazioni di mercato.

Theo Hernandez all’Al Hilal: ripercussioni sulla trattativa Musah

Theo Hernandez potrebbe presto lasciare il Milan per trasferirsi all’Al Hilal, club di punta della Saudi Pro League. A confermare la trattativa è il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha riportato come l’accordo tra il Milan e il club saudita sia ormai in fase avanzata. Questo trasferimento potrebbe avere importanti ripercussioni sulle strategie di mercato dei Rossoneri, che ora hanno ragioni ulteriori per battere cassa con il Napoli per Musah, visto la necessità minore di far cassa.

Il possibile addio di Theo Hernandez rappresenterebbe infatti una significativa modifica alle esigenze della società rossonera. Senza il pressing economico derivante dalla cessione del terzino, il Milan potrebbe non avere più la necessità di accettare le condizioni imposte dal Napoli per Musah, il cui trasferimento è stato a lungo oggetto di trattative e discussioni. L’eventuale permanenza del francese in rossonero o la sua vendita in Arabia Saudita libererebbe così il club da una pressione finanziaria che fino a oggi ha influenzato pesantemente le decisioni su altri giocatori.

La questione Musah, infatti, è stata molto dibattuta negli ultimi mesi, con il Napoli che ha sempre puntato a ottenere il centrocampista alle condizioni desiderate. Ma con la nuova situazione relativa a Theo Hernandez, il Milan potrebbe rivalutare la propria posizione, prendendo tempo o modificando le richieste economiche per Musah. Restano dunque giornate importanti per capire l’evoluzione della vicenda, che promette di avere un impatto significativo sul calciomercato estivo di entrambi i club.

Accordo tra Napoli e Al Hilal per Osimhen, si cerca il sì del giocatore

L’Al Hilal ora è concentrato nel convincere il centravanti di proprietà del Napoli, Victor Osimhen, a dire sì all’offerta, che è molto allettante dal punto di vista economico.

Dopo aver discusso con il Napoli, gli arabi puntano a chiudere l’operazione quanto prima, consapevoli che l’ok del giocatore rappresenta l’ultimo e decisivo passo. Questa trattativa è uno degli aspetti più caldi del mercato estivo, con il Napoli pronto a cedere un pezzo pregiato, mentre Osimhen valuta con attenzione la proposta. Intrecci di calciomercato che rischiano di indirizzare, insomma, anche le varie mosse del club partenopeo.