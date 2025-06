Scossone sull’operazione Musah al Napoli: c’è una grossa novità

Grosse novità sul fronte mercato per il Napoli di Antonio Conte: tutto sulla trattativa per Yunus Musah

Subito dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne, il Napoli ha virato con forza sul centrocampista del Milan. L’obiettivo di Giovanni Manna è dare al mister un nuovo elemento pronto per il ritiro di Dimaro.

Musah sembrava l’uomo giusto per Antonio Conte. Il tecnico pugliese l’ha cercato già l’anno scorso, ma questa volta, con una situazione legata ad Anguissa non chiarissima, sembrava poter essere l’occasione giusta per potarlo al Maradona.

Musah al Napoli: “Pessimismo”

Era noto che l’intermediario del giocatore americano facesse visita a Casa Milan per trattare con il club rossonero. Musah sarebbe contento di vestire la maglia dei campioni d’Italia. È anche una chance per giocare la Champions League. Visibilità, opportunità di crescita, nuove esperienze. Sarebbe stata anche raggiunta l’intesa tra il calciatore e il Napoli: 2,5 milioni a stagione. Manca ancora l’accordo con le società.

E Sportitalia aggiorna i tifosi sullo stato della negoziazione. In particolare, il giornalista Gianluigi Longari sostiene su X che:

“Fumata nera per Musah al Napoli: il summit dell’intermediario a Casa Milan porta totale pessimismo sull’affare, che a questo punto pare saltato”

Pedullà aggiorna: “Non previsti incontri tra Milan e Napoli”

Anche il giornalista Alfredo Pedullà aggiunge alle informazioni del collega che non ci saranno meeting tra club:

“Sulla situazione Musah siamo fermi alla settimana scorsa. Non sono previsti incontri tra Milan e Napoli”

La richiesta del club rossonero per la cessione del cartellino di Yunus resta particolarmente alta, quasi vicina ai 30 milioni di euro. Il Napoli non andrebbe oltre i 22 milioni più bonus e non avrebbe apprezzato il gioco a rialzo fatto dalla società di Milano. Al momento, dunque, trattativa in standby. Gelata la pista Musah, che alla settimana scorsa sembrava un calciatore già pronto ad indossare la maglia azzurra con il tricolore. Questo, però, non chiude ad un possibile nuovo colpo di scena. La volontà del classe 2002 sarà determinante in tal senso.