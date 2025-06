Juanlu-Napoli, cambia tutto: cosa trapela dalla Spagna

Ore caldissime in casa Napoli, con il ds Giovanni Manna impegnato a portare avanti le trattative per rinforzare la rosa azzurra.

Il Napoli non molla la presa su Juanlu Sánchez, giovane centrocampista del Siviglia seguito con grande interesse dalla società partenopea. In tal senso, arrivano notizie direttamente dalla Spagna, aggiornando quella che è la situazione su una trattativa che sta vivendo una fase di stallo.

C’è, infatti, ancora distanza tra le parti, ma dalla Spagna fanno sapere di una sorta di accordo tra Juanlu e il club andaluso, nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo rilancio.

Juanlu Sánchez, nodo trattativa tra Napoli e Siviglia

Il Napoli mantiene alta l’attenzione su Juanlu Sánchez, centrocampista del Siviglia seguito con grande interesse dalla dirigenza azzurra.

Dopo che il club spagnolo ha rifiutato la prima offerta da 8 milioni di euro più 4 di bonus proposta dal Napoli, anche la contropartita tecnica rappresentata da Giovanni Simeone è stata respinta categoricamente. Il Siviglia appare intenzionato a trattare solo in caso di una proposta economica più alta e più vicina alle proprie richieste. Tuttavia, secondo quanto riportato da El Desmarque, tra il Siviglia e il giocatore esiste un accordo che prevede la possibilità di una cessione in caso di offerta congrua, il che lascia spiragli importanti per il club partenopeo.

Intanto, il Napoli ha già raggiunto un’intesa contrattuale con il calciatore, dimostrando così la volontà di puntare concretamente sul giovane talento spagnolo per il futuro della squadra. La trattativa rimane quindi aperta e il Napoli è pronto a rilanciare con una nuova proposta che possa convincere il Siviglia a cedere il calciatore. L’obiettivo del club campano è chiudere l’operazione nei prossimi giorni per integrare rapidamente Juanlu nel progetto tecnico della squadra, rafforzando così la difesa con un profilo giovane e di grande prospettiva.