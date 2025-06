Napoli-Anguissa, cambia tutto: la decisione modifica le prossime mosse di mercato

Dopo settimane di incertezza sul futuro di Frank Anguissa, il Napoli e il camerunense sembrano decisi a riprendere i contatti in vista della prossima stagione.

Dopo settimane di incertezza, si riaccendono i contatti tra il Napoli e Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense — protagonista nello scudetto appena conquistato — è al centro del progetto tattico di Antonio Conte e il club sembra deciso a confermarlo per il prossimo biennio. L’ipotesi rinnovo nasce anche come risposta alla trattativa con il Milan per Musah, che ora segna una brusca frenata.

Infatti, la pista che portava a Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Milan, si è sensibilmente raffreddata. Il giocatore, seguito con interesse dal Napoli, sembra destinato a restare sotto la gestione del club rossonero o a valutare altre destinazioni. Questa situazione spinge il Napoli a concentrarsi maggiormente su Anguissa per mantenere solidità e qualità nel cuore del campo. Anguissa resta una pedina centrale anche nello spogliatoio, apprezzato per la sua leadership silenziosa, il carattere equilibrato e la capacità di trascinare i compagni nei momenti decisivi della stagione.