Addio Anguissa, dall’Arabia fanno su serio: ecco quanto lo valuta il Napoli

Con l’addio sempre più vicino, la dirigenza del Napoli pensa alla valutazione, ecco la cifra chiesta per Anguissa.

Frank Anguissa sembra sempre più vicino a lasciare il Napoli. Il centrocampista classe 1995, protagonista assoluto della cavalcata scudetto del Napoli, non ha trovato un accordo col club di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento del suo contratto, in scadenza a giugno 2027.

Tutto sembra quindi portare ad una conclusione ovvia: Anguissa dirà addio alla maglia azzurra per trasferirsi altrove e iniziare una nova avventura. Ma dopo quattro anni, dove potrebbe andare l’ex Fulham?

Anguissa, la valutazione del Napoli per il centrocampista

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che ha analizzato le offerte con particolare attenzione a quello dall’Arabia Saudita. C’è un club che vuole a tutti i costi Anguissa, ragion per cui il Napoli ha iniziato a fare le proprie valutazioni in vista di una probabile cessione.