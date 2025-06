Concorrenza agguerrita per Sancho, un noto club “inguaia” il Napoli: non c’è solo la Juventus

Lo scenario arrivato sul possibile approdo di Sancho al Napoli mette a rischio l’affare, con un noto club che ora fa sul serio per il calciatore

Nell’ultima settimana il Napoli ha messo nel mirino Jason Sancho, calciatore inglese che ha fatto rientro al Manchester United dopo il prestito annuale al Chelsea. Il calciatore in maglia Blues si è messo in mostra vincendo anche la Conference League ed è tornato ad avere minutaggio, dopo l’esperienza pessima con i Red Devils.

Il fronte esterni d’attacco è un tema da seguire con particolare importanza in casa Napoli, con Manna – direttore sportivo degli azzurri – che potrebbe addirittura aggiudicarsene due, per sopperire finalmente alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia avvenuta in inverno.

Napoli, su Sancho non solo la Juve: c’è un club importante

La Juventus è tornata a farsi sotto per ingaggiare Sancho, per creare anche azioni di disturbo alla trattativa già in corso con il Napoli. La notizia giunta fuori nell’ultima ora però non fa restare tranquille le due società italiane.

Come riportato da “Tuttomercatoweb”, delle fonti inglesi raccontano dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi sulle tracce dell’esterno inglese. Il tecnico ex Inter è pronto ad effettuare compere in Europa, con anche Osimhen nel mirino del club arabo.

Il Napoli resta alla finestra, in quanto l’affare si farà solo alle condizioni dei campioni d’Italia. L’attuale ingaggio percepito da Sancho infatti, non rende possibile il trasferimento: gli azzurri però manterranno i contatti, con l’intento di trovare un’intesa.