Osimhen, nuovo assalto e offerta monstre: arriva la svolta tanto attesa? Le ultime

Il futuro di Victor Osimhen è lontano da Napoli, ma la sua cessione sta diventando un vero e proprio caso: nelle ultime ore, però, potrebbe essersi sbloccato qualcosa

Ad un anno di distanza, c’è ancora la stessa domanda a tormentare la quiete dei tifosi del Napoli: quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Il calciatore, di rientro dal Galatasaray, ha moltissimi estimatori in giro per il mondo. In primis dall’Arabia Saudita, con l’Al Hilal che sembra disposto a fare qualsiasi cosa malgrado i rifiuti incassati prima del Mondiale per Club dall’attaccante nigeriano.

In Europa, invece, tiene banco anche il possibile clamoroso ritorno al Galatasaray, con la Premier League defilata sullo sfondo. Le dichiarazioni rilasciate in giornata dal vicepresidente del club turco Abdullah Kavukcu, però, sembrano essere una sorta di ultimatum per l’attaccante ex Lille. Lo scenario, dunque, rimane incerto, ma nelle ultime ore potrebbe essersi finalmente sbloccato qualcosa.

Napoli, per Osimhen l’Al-Hilal è pronto a fare una follia: pronto un contratto super

L’Al-Hilal non molla Victor Osimhen. La formazione del neo tecnico Simone Inzaghi proverà nuovamente ad affacciarsi all’entourage del bomber nigeriano per proporre l’ennesima, folle, bozza di contratto.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, tramite il proprio account X, gli arabi sarebbero pronti a presentare ad Osimhen un’enorme offerta di molto superiore alle precedenti per cercare di convincerlo ad unirsi al club saudita. Non sono state dichiarate le cifre, ma è ipotizzabile che si tratti di una proposta superiore ai 50 milioni di euro a stagione, visto che il nigeriano ha già rispedito al mittente una proposta da 35 più 10 di bonus.

Un contratto irrinunciabile, che finalmente potrebbe far cambiare idea al bomber. Che sia la mossa in grado di risolvere la questione che tiene banco in casa Napoli da più di un anno? Lo scopriremo molto presto.