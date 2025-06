Calciomercato Napoli, super colpo dalla Premier: definite formula e data di chiusura

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere quota, con Giovanni Manna già all’opera per rinforzare la squadra di Antonio Conte.

Il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di colpi di qualità, anche nelle ultime linee offensive. Tra i nomi seguiti con attenzione c’è quello di un top player della Premier League, il cui futuro appare sempre più incerto. I contatti esistono, ma tempi e formula restano complessi.

Chiesa pronto a lasciare il Liverpool, ma servono le condizioni giuste

Come riportato dal Mattino, Federico Chiesa avrebbe già manifestato apertura verso un cambio di maglia. L’esterno offensivo della Nazionale, infatti, percepisce uno stipendio importante da circa 7,5 milioni di euro a stagione, cifra che rappresenta un ostacolo per molti club italiani.

Il Liverpool, dal canto suo, non intende contribuire al pagamento dell’ingaggio, ma sarebbe disponibile a trattare sulla base di un prestito oneroso. Si escludono, dunque, formule a titolo definitivo o prestiti secchi. E qui entra in gioco il Napoli, che segue con attenzione l’evolversi della situazione.

L’idea è quella di un affare “alla Lukaku” o “alla McTominay”, ovvero un’operazione che si concretizza negli ultimi giorni di mercato, quando le condizioni economiche si ammorbidiscono e le strategie dei club sono più chiare. Non è un caso che Gennaro Gattuso, nuovo CT dell’Italia, abbia lanciato un appello indiretto all’esterno:

“Se non gioca, non posso puntare su di lui”.

Nel frattempo, Manna e Conte osservano. Il Napoli è alla finestra, pronto a cogliere l’occasione se il Liverpool aprirà davvero a condizioni favorevoli. Chiesa piace per la sua duttilità e capacità di saltare l’uomo, caratteristiche che il tecnico leccese considera cruciali nel suo sistema di gioco.

Ad oggi non c’è una trattativa avviata, ma i contatti informali sono in corso e il mese di agosto potrebbe essere decisivo per sbloccare il dossier. L’eventuale arrivo di Chiesa rappresenterebbe per il Napoli un investimento tecnico e strategico, anche se a breve termine. Conte intanto attende sviluppi: il Napoli lavora notoriamente su più tavoli per poi decidere dove affondare il colpo. Ci aspetta un calciomercato entusiasmante.