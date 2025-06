Gattuso “spinge” Chiesa al Napoli? Le parole in conferenza sono nettissime

Gennaro Gattuso si è presentato come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana e ha parlato anche di Federico Chiesa, obiettivo di mercato del Napoli.

In mattinata, Gennaro Gattuso è stato presentato come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, con l’arduo compito di ricostruire un gruppo che deve evitare la terza assenza di fila a un Campionato del Mondo. L’ex Napoli è l’uomo scelto per tentare di evitare quello che sarebbe un vero e proprio dramma, ulteriore, per un movimento già in crisi da diverso tempo.

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico calabrese si è soffermato su diversi temi. “Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza. So che il compito non è facile ma di facile nella vita non c’è nulla”, ha dichiarato Gattuso, non nascondendo quello che è l’orgoglio che prova nel ricoprire un ruolo così importante, ma nel frattempo anche molto delicato. Tra i vari argomenti toccati nel corso dell’appuntamento con la stampa c’è stato anche quello relativo a Federico Chiesa, calciatore da tempo nel mirino della SSC Napoli in sede di calciomercato.

Gattuso su Chiesa: “Deve giocare di più, è fondamentale”

Gennaro Gattuso, da qualche giorno ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato anche di Federico Chiesa, calciatore che è nel mirino del Napoli di Antonio Conte.

Di seguito, le parole del neo Commissario Tecnico della Nazionale a tal riguardo:

“Chiesa deve giocare di più, è importante. Le nostre porte sono sempre aperte, ma vogliamo che Fede giochi con continuità”.

Tali dichiarazioni spingono apertamente il calciatore a lasciare Liverpool, dove l’ex esterno di Juve e Fiorentina non ha mai trovato regolarmente spazio. Non un dettaglio, considerando che il suo nome è spesso associato al Napoli, che cerca apparentemente due esterni in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato SSC Napoli, il punto della situazione su Federico Chiesa

Il gradimento del tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte, per Federico Chiesa è ormai risaputo. Il calciatore sembra orientato a lasciare la Premier League, magari per fare ritorno in Serie A, anche per riguadagnarsi un posto nella Nazionale, ora guidata da Gennaro Gattuso.

Da capire quale possano essere le condizioni del trasferimento, con il Liverpool che sembra intenzionato ad aprire anche alla formula del prestito. Magari ad agosto, quando i tempi sono effettivamente più maturi per un’operazione con tali termini (clicca qui per le ultime novità). Da verificare, a questo punto, se il Napoli sarà disposto eventualmente ad aspettare la parte finale del calciomercato per affondare.