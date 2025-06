Calciomercato Napoli, azzurri stregati dal giovane talento belga: il piano

Il Napoli continua a muoversi con destrezza sul calciomercato, cercando di regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva al massimo.

Il Napoli sta sondando il mercato alla ricerca di un giovane esterno offensivo che possa rinforzare il reparto avanzato. Si tratta di un classe 2005, noto per la sua versatilità tattica e la capacità di giocare sia sulla fascia destra sia in posizione centrale. Il giocatore è cresciuto in un importante club europeo, dove ha già mostrato spiccate qualità anche in competizioni internazionali.

Il Napoli punta su Talbi: giovane talento per rinforzare l’attacco

Talbi si è distinto nella stagione appena conclusa con 7 gol e 5 assist in 44 partite tra campionato e coppe. Il suo valore di mercato supera i dieci milioni di euro, cifra che rispecchia il suo potenziale e l’interesse suscitato da diversi club. Per il Napoli potrebbe rappresentare un’alternativa valida a elementi già presenti nel reparto offensivo.

Per il ruolo di centravanti, invece, la trattativa si concentra su una corsa a due nomi: Nunez e Lucca. Nel frattempo, sulle corsie esterne resta calda la pista che porta a Dan Ndoye, esterno svizzero di proprietà del Bologna. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra il Napoli e la dirigenza felsinea per fare il punto sul futuro del giocatore.

Parallelamente, gli azzurri continuano a seguire anche Noa Lang, ala sinistra del Psv classe 1999, il cui costo si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. Lang potrebbe arrivare in coppia con Ndoye per dare maggiore qualità e profondità al reparto offensivo.

Il club partenopeo tiene inoltre sotto osservazione altri profili di livello internazionale, tra cui Jadon Sancho (25) del Manchester United e Callum Hudson-Odoi (24) del Nottingham Forest. Non mancano poi nomi di grande esperienza e talento come Federico Chiesa (27), in uscita dal Liverpool, e Ademola Lookman (27), attualmente all’Atalanta.